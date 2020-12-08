مسلم يعزز صفوف الظفرة أمام شباب الأهلي

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تعافى مسلم فايز مدافع الظفرة، وانتظم مع الفريق الذي يستعد لمواجهة شباب الأهلي بعد غدٍ بالجولة التاسعة من دوري الخليج العربي، التي قد تشهد عودة سهيل المنصوري لصفوف «الفارس»، فيما تعرض عمران الجساسي لإصابة جديدة في أسفل العضلة الخلفية خلال التدريبات ليتأكد غيابه 3 أسابيع، بينما يستمر غياب سلطان الغافري وخالد الدرمكي، اللذين ما زالا في مرحلة التأهيل البدني.

وقال سالم حسن الهلالي مشرف فريق الظفرة: «الإصابات العضلية أمر متوقع وشائع في جميع الفرق بسبب ظروف الإعداد للموسم، الفريق لم يمنح راحة في آخر أسبوعين بسبب ضغط المباريات، والتدريبات تراعي هذا الواقع، حتى يخفف الحمل على اللاعبين ليكونوا في حالة بدنية جيدة في كل مباراة».

وأضاف: «عودة مسلم واحتمال عودة سهيل، بجانب وجود عدد من العناصر التي أثبتت وجودها في المباريات الأخيرة، يجعلنا مطمئنين إلى أن الفريق سيقدم مستوى جيداً أمام شباب الأهلي الذي نواجهه في ملعبه، وهو فريق قوي ومنافس على الدوري، لكن دائماً مع الفرق الكبيرة الظفرة يقدم مباريات جيدة، بسبب التهيئة النفسية الجيدة للاعبين ورغبتهم وإصرارهم على الأداء القوي».

أما عن تأهل الفريق إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة، فقال: «نريد أن يكون التأهل دفعة معنوية كبيرة للفريق في الدوري، الأداء كان جيداً، والانضباط والالتزام عالٍ، لذلك نجحنا في التأهل، ومن الجيد أن الفريق وصل إلى نهائيين في آخر موسمين وهذا جعل اللاعبين يتذوقون حلاوة بلوغ النهائي، ولهذا فإن خبرة مباريات الكؤوس متوفرة، والفريق يعرف كيف يتعامل مع مثل هذه المباريات، وهذا يجعلنا متفائلين بالقادم رغم صعوبة المواجهة المقبلة في البطولة التي تجمعنا بالشارقة، نأمل أن يواصل الفريق مسيرته حتى النهاية، خاصة في ظل الروح الموجودة واللاعبين بعد إلغاء نهائي الموسم الماضي، لديهم تحدٍ مع أنفسهم أن يكرروا ذات السيناريو وينافسوا على البطولة ليحققوا مجداً شخصياً لهم وللنادي».