شمبيه.. «الأخطبوط الأزرق» في ركلات الترجيح!

معتصم عبدالله (دبي)

جاءت عودة أحمد شمبيه قائد فريق النصر، لحماية عرين فريقه في التوقيت المناسب، في المباراة أمام مضيفه الوحدة في دور الستة عشر لكأس رئيس الدولة، ونجح الحارس المتألق - بالتخصص - في التصدي لركلة الجزاء الرابعة التي سددها خميس إسماعيل، ليضمن تأهل «العميد» إلى ربع النهائي في مواجهة مرتقبة أمام ضيفه عجمان، عقب الفوز 4 - 2 في ركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

ولا يبدو تألق شمبيه (26 عاماً)، والعائد لمركزه الأساسي في حراسة مرمى النصر بعد غيابه في مباراتين على التوالي في الجولتين الأخيرتين لدوري الخليج العربي أمام بني ياس 1 - 0، واتحاد كلباء 3 - 3، بالأمر المستغرب على الحارس المميز في التصدي لركلات الترجيح، الأمر الذي دفع بعض جماهير «العميد» لوصفه بالأخطبوط الأزرق.

ويحمل سجل مشاركات شمبيه، الذي استهل مشواره مع الفريق الأول لنادي النصر في نوفمبر 2011 أمام الأهلي في دور المجموعات لكأس اتصالات بعد تصعيده من فرق المراحل السنية لأكاديمية «العميد»، العديد من المحطات الناجحة مع «ركلات الترجيح» والتي أسهمت في عودة النصر لمعانقة الألقاب بعد غياب أكثر من عقدين.

ويعد شمبيه أحد الأوراق الرابحة في تشكيلة النصر الحالية، والتي أعادت بعض «الألق المفقود» في قلعة العميد خلال السنوات الماضية بالتتويج بألقاب كأس الأندية الخليجية 2013 - 2014، كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي 2014 - 2015، وكأس الخليج العربي في الموسم الماضي 2019 - 2020.

وأسهم شمبيه، بفضل مهاراته الخاصة، في التصدي لركلات الترجيح في فوز فريقه بألقاب الكؤوس الأربع في السنوات الست الماضية، ويحمل تاريخ اللاعب 6 مواجهات انطبعت في أذهان جماهير العميد، بداية بمباراة فريقه أمام الجهراء الكويتي، في الدور ربع النهائي لكأس الأندية الخليجية 2014 والتي انتهت بفوز الأزرق 4 - 2 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في الأوقات الرسمية، قبل أن يواصل العميد مشواره للتتويج باللقب على حساب صحم العماني.

وعاد شمبيه ليكرر ذات «السيناريو» في العام التالي أمام التعاون السعودي، في الدور ذاته لكأس الأندية الخليجية، حينما قاد العميد لتخطي عقبة منافسه السعودي بالفوز بركلات الترجيح 4 - 2 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، بيد أن «الأزرق» ودع البطولة أمام جاره الشباب في نصف النهائي.

ويدين «العميد» في عودته لمنصات التتويج المحلية بعد غياب نحو 26 عاماً موسم 2014 - 2015 إلى حارسه شمبيه، الذي لعب دوراً مؤثراً في مباريات كأس الخليج العربي، قبل أن يسهم بفعالية في التتويج باللقب الرابع لفريقه في كأس رئيس الدولة أمام الشباب 4 - 2 بركلات الترجيح في نصف النهائي بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن يحسم اللقب أمام الأهلي بالفوز بركلات الترجيح أيضاً، بعدما تصدى لأول ركلة ترجيح مهدت لفوز فريقه 3-0.

ولم يفوت الحارس المتألق فرصة تتويج فريقه باللقب الوحيد في 2020 بالفوز بكأس الخليج العربي على حساب شباب الأهلي في النهائي 2 - 1، بعدما قاد «العميد» للوصول إلى مباراة التتويج، بتخطي العين بركلات الترجيح 4 - 1، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في نصف النهائي وانتهت في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، وتصدى شمبيه لأول ركلة جزاء للعين سددها جمال معروف، قبل أن يطيح كايو بالركلة الثانية، ويكتفي العين بركلة واحدة سددها لابا كودجو مقابل 4 للعميد.