الريال وأتلتيكو وإنتر وأياكس.. «معركة البقاء»!

باريس (أ ف ب)

يخوض كل من ناديي العاصمة الإسبانية مدريد ريال وأتلتيكو وإنتر ميلان وأتالانتا الإيطاليين وأياكس الهولندي معركة البقاء، حين يخوضون مباريات حسم التأهل إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا اليوم.

يجد ريال مدريد نفسه بخطر في المركز الثالث في المجموعة الثانية قبيل الجولة الأخيرة، التي يتواجه فيها مع بروسيا مونشنجلادباخ الألماني المتصدر والساعي إلى التأهل أيضاً.

وسيسعى الفريق «الملكي» إلى تعويض خطأ الهزيمة أمام شاختار دانييتسك الأوكراني 2-0 الأسبوع الماضي، والتأهل إلى الأدوار الإقصائية التي لم يغب عنها منذ العام 1998.

وبالتالي، فإن السقوط اليوم ممنوع على ريال في مجموعة مفتوحة، يواجه فيها إنتر الأخير فريق شاختار ثاني المجموعة.

وسيتأهل ريال مدريد (7) في حال فوزه على مونشنجلادباخ (8)، أو تعادل بموازاة خسارة شاختار ضد إنتر، وسيتصدر إذا فاز بموازاة فشل شاختار بتحقيق الفوز، لكنه خسارته وخسارة الفريق الأوكراني تزامناً، ستجعله أخيراً وتحرمه حتى من الانتقال إلى الدوري الأوروبي الرديف (يوروبا ليج).

أما إنتر (5 نقاط)، فسيعبر إلى الدور المقبل في حال فاز على شاختار (7)، شرط ألا يتعادل ريال مع مونشنجلادباخ في المباراة الثانية، وإلا فسيودع الإيطاليون البطولة.

من جهته، يتأهل مونشنجلادباخ إذا تفادى الخسارة أمام ريال أو تعادل شاختار مع إنتر.

أما شاختار، فيضمن تأهله بحال فوزه على إنتر، أو إذا انتهت المبارتان بالتعادل. ويتصدر بحال فوزه وخسارة أو تعادل مونشنجلادباخ، وسيحل رابعاً إذا خسر وتفادى ريال مدريد الخسارة.

في المجموعة الأولى، يجد أتلتيكو مدريد بقيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني نفسه في موقع صعب بدوري الأبطال، رغم تصدره ترتيب الدوري الإسباني بثمانية انتصارات من عشر مباريات.

وأقر سيميوني بعد التعادل (1-1) مع بايرن ميونيخ الألماني الأسبوع الماضي، بأن المباراة أمام سالزبورج النمساوي «ستكون مبارة نهائية».

ضمن بايرن، الذي يستضيف لوكوموتيف موسكو الروسي، صدارة المجموعة، وبالتالي تكمن المنافسة الآن بين سالزبورج وأتلتيكو، إذ أن التأهل لا يزال في متناول الناديين.

ويحتاج أتلتيكو (6) إلى تفادي الخسارة ضد سالزبورج (4) للتأهل إلى دور الـ16، وإلا سيحل ثالثاً وينتقل إلى يوروبا ليج.

أما سالزبورج فسيتأهل بحال فوزه على أتلتيكو، أو قد يحل ثالثاً بحال خسارته، بموازاة خسارة لوكوموتيف (3) أمام بايرن (13).

والجدير بالذكر أن لوكوموتيف لا يملك أي فرصة للتأهل إلى ثمن النهائي، لكنه قد ينقل إلى يوروبا ليج بحلوله ثالثاً في حال حقق السيناريو الصعب، بالفوز على بايرن وفشل سالزبورج بالفوز على أتلتيكو.

وفي المجموعة الرابعة تبقى تذكرة واحدة للحاق بليفربول الإنجليزي إلى دور الـ16، ستكون محط نزال بين أياكس وأتالانتا.

وقد تشهد المباراة في هولندا مهرجان أهداف، إذ أن الفريقين يتشاركان، إضافة إلى الاسم الموروث من الميثولوجيا اليونانية، تكتيكاً هجومياً.

فأياكس أفضل هجوم في الدوري الهولندي (43 هدفاً في 11 مباراة)، وأتالانتا سجل في الموسم الماضي 98 هدفاً في الـ«سيري أ».

وبالتالي، بعد ضمان ليفربول (12) التأهل والصدارة، لا يمكن لأياكس (7) التأهل إلا بالفوز على أتالانتا (8) الذي يستفيد أيضاً من إمكانية التعادل وتفادي الخسارة فقط للعبور إلى ثمن النهائي. أما نادي ميدتيلاند الدنماركي (1) فيواجه ليفربول وقد حسم أمره بإنهاء دور المجموعات رابعاً.

وفي المجموعة الثالثة، حسم كل من مانشستر سيتي الإنجليزي (13) وبورتو البرتغالي (10) تأهلهما إلى الأدوار الإقصائية، لكن النزاع يبقى على بطاقة الانتقال إلى الدوري الأوروبي بين أولمبياكوس اليوناني ومارسيليا الفرنسي، اللذين يملكان ثلاث نقاط لكل منهما.

وستكون بالتالي معركة نقاط وأهداف، إذ يحل أولمبياكوس ثالثاً، إذا لم يحرز مارسيليا نقاطاً أكثر منه في مواجهة سيتي، نظراً لتفوقه بالأهداف المسجلة خارج أرضه في المواجهات المباشرة بينهما.

أما مارسيليا فيجب أن يحرز نقاطاً أكثر من أولمبياكوس الذي يواجه بورتو، لانتزاع المركز الثالث منه.