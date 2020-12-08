«بيانيتش» يطلب وقتاً أطول للعب في «الليجا»

القاهرة (الاتحاد)

اشتكى النجم الدولي البوسني ميراليم بيانيتش لاعب برشلونة الإسباني من قلة المدة التي يلعبها مع فريقه الكتالوني، خاصة في مباريات الدوري الإسباني «الليجا»، وقال في حديث لصحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»: «لست راضياً عن فترة لعبي، ولا يمكن أن أستمر على هذا الحال، فكلما استدعاني المدرب، أكون جاهزاً وأقدم مباريات جيدة».

وتابع: «على امتداد مشواري الكروي لم أكن أقبل مطلقاً فكرة عدم اللعب، ولن أقبل بذلك الآن، لأنني جاهز تماماً وأتدرب جيداً، إنه وضع بالغ الحساسية ولا يرضيني على الإطلاق».

وتطرق بيانيتش (30 عاماً) إلى الفترة التي أمضاها في إيطاليا (9 سنوات)، وقال: «أمضيت وقتاً رائعاً في إيه إس روما ويوفينتوس، والآن أمامي تحدٍ جديد في أعظم نادٍ في العالم، وبمنتهى الأمانة أنا لا أفهم سر عدم مشاركتي بصفة أساسية في مباريات الليجا على وجه التحديد».

واعترف بيانيتش بأنه سعيد في النادي الكتالوني وسعيد بزملائه في الفريق، وأن كل ما يطلبه هو أن يلعب أساسياً على الدوام.

جدير بالذكر أن بيانيتش، الذي لعب 98 مباراة دولية مع منتخب البوسنة والهرسك، لم يشارك كأساسي منذ بداية الموسم إلا في مباراة واحدة في الليجا من بين 10 مباريات، في حين أنه شارك في الجولات الخمس لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.