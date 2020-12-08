التشيكية كاترينا تتخطى الهندية انكيتا

دبي (الاتحاد)

أشاد الاتحاد الدولي للتنس بالتزام المنظمين واللاعبات المشاركات في بطولة تحدي الحبتور للتنس للسيدات والمقامة حالياً، بالبروتوكول الصحي وأعلى معايير الوقاية. وقال المندوب الفني للبطولة نتن كانام وممثل الاتحاد الدولي: إن اللجنة المنظمة للبطولة نجحت في خلق توازن بين اللاعبات ونزلاء الفندق في ظل الجائحة الحالية، وقد قام الجميع بتنفيذ بروتوكول الاتحاد الدولي كما يجب أن يكون، مشيراً إلى أن الأوضاع تتحسن يوماً بعد يوم، والمهم لدينا أن نجعل البطولة آمنة في ظل الظروف الحالية.

وأشار إلى أن فريق العمل بالبطولة لديه خبرة واسعة بتنظيمه لـ 22 نسخة سابقة، وكل شخص يعرف مهامه وينفذها بحب، وهذا سهّل من مهمتنا، كما أن تعاون إدارة الفندق فوق الوصف، والتسهيلات التي تقدمها مجموعة الحبتور للاعبات لا توجد في أي مكان.

وحول المستوى الفني، قال: الجائحة لم تؤثر على اللاعبات، بل العكس كلهن لديهن شغف وولع للمنافسة رغم عامل الخوف الذي ينتاب أكثرهن من السفر والاختلاط، إلا أن الأداء في الملعب لم يتغير.

من جانب آخر، ازدادت البطولة توهجاً في يومها الثالث من خلال نتائج اللاعبات على صعيد الفردي والزوجي على حد سواء، حيث أسفرت نتائج الفردي عن فوز المصنفة الخامسة التشيكية كاترينا على الهندية انكيتا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بنتيجة شوط واحد مقابل 6 و6 مقابل 2 و6 مقابل شوطين، وخروج الروسية جاسبارينا بسبب إصابتها بعد أن كانت متقدمة بخمسة أشواط مقابل 3 في المجموعة الأولى على اللاعبة المغمورة ميكا داجان فروختمان التي تأهلت من الأدوار التمهيدية، حيث شاركت ببطاقة دعوة والتي واصلت تقدمها في المباراة الثانية، وتخطت المصنفة 12 على البطولة وأخرجتها بعد فوزها عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بنتيجة 7 مقابل 5، ثم 2 مقابل 6 ثم 10 مقابل 8 أشواط، وسوف تلاقي اليوم المصنفة الثانية في البطولة الإيطالية اليزا بيتا، في واحدة من أقوى منافسات اليوم الرابع.

كما خرجت المصنفة الثالثة السويسرية فيكتوريا على يد الجورجية أكاترين المصنفة رقم 16 على البطولة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بنتيجة 6 مقابل 4 ثم شوط واحد مقابل 6 ثم 10 أشواط مقابل سبعة أشواط.

وخرجت المصرية ساندرا سمير، وهي اللاعبة العربية الوحيدة بالبطولة، على يد الجورجية كانرين جورجوودزا بمجموعتين مقابل لاشيء وبنتيجة 6 مقابل 3 و6 مقابل 2.

وودعت البطولة الروسية ناتاليا المصنفة الخامسة على البطولة، بعد خسارتها أمام الرومانية روز جابريللا المصنفة التاسعة على البطولة بمجموعتين للاشيء وبنتيجة 6 مقابل لاشيء و6 مقابل شوطين.

وعلى صعيد الزوجي لم تشهد منافسات أمس مفاجآت، حيث حقق الزوجي الأول الذي يضم المجرية بابوسي وزميلتها الفرنسية كريستينا الفوز، كما حقق الزوجي الثاني والثالث والرابع الفوز دون عناء.