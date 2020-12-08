بالوتيلي.. «درجة ثانية»!

روما (رويترز)

أعلن نادي مونزا في دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم التعاقد مع المهاجم ماريو بالوتيلي حتى نهاية موسم 2020 - 2021، ولم يكن بالوتيلي يرتبط بأي نادٍ منذ رحيله عن فريق مدينته بريشيا هذا العام، وسيلتحق اللاعب البالغ عمره 30 عاماً بلاعب وسط آخر سبق له تمثيل ميلان هو كيفن - برينس بواتنج.

وقضى بالوتيلي مسيرة مليئة بالمشكلات خلال اللعب في مجموعة من أكبر أندية أوروبا، منها ميلان وإنتر ميلان ومانشستر سيتي وليفربول ونيس وأولمبيك مرسيليا، وشارك بالوتيلي في 36 مباراة دولية مع إيطاليا وسجل 14 هدفاً.

وكان سيلفيو برلسكوني مالك ميلان السابق قد اشترى مونزا، الذي صعد إلى دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي، في 2018، وبعد ثلاث سنوات من هبوطه إلى الدرجة الرابعة بسبب الإفلاس.