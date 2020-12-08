«عائد من الموت» وصائد ذهبية الأولمبياد يقود الوصل

مراد المصري (دبي)

توصل الوصل إلى اتفاق مع البرازيلي أودير هيلمان لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للمدرب الحالي سالم ربيع، وذلك في عقد يمتد لنحو موسم ونصف، حيث من المتوقع أن يصل المدرب إلى الدولة خلال الأسبوع المقبل لإكمال إجراءات التعاقد وقيادة الفريق، بدايةً من مواجهة الجزيرة في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

واتفق هيلمان على اصطحاب مساعد واحد معه، على أن يستمر بقية الطاقم الفني في الوصل في تأدية مهامه مع المدرب الجديد.

ويعتبر هيلمان أول مدرب برازيلي يقود الوصل منذ عام 2014، عندما تواجد وقتها جورجينهو، علماً أن «الفهود» لديه علاقة خاصة مع المدربين اللاتينيين عموماً والبرازيليين على وجه التحديد، ومن أبرز من قاده في السابق زي ماريو الذي توج معه بثنائية الدوري وكأس رئيس الدولة في 2006.

وكان أودير يتولى تدريب فريق فلومينينسي البرازيلي منذ الموسم الماضي، وهو الذي اعتزل اللعب في سن 32 عاماً بسبب حادث سير تعرضت له حافلة فريقه «برازيل دي بيلوتاس» بعدما فقد السائق السيطرة لتهوي الحافلة في أحد الأودية، مما أدى لوفاة لاعبين اثنين وأحد المدربين، وتعرض أغلب الفريق لإصابات متفاوتة الخطورة

وشق هيلمان «43 سنة» طريقه بعد ذلك في الكرة البرازيلية مدرباً مع عدة أندية ومنتخبات، أبرزها انترناسيونال الذي دربه بين عامي 2017 و2019، كما عمل مع منتخبات الفئات السنية البرازيلية، وكان مساعداً لصديقه كايو مدرب خورفكان مع منتخب البرازيل تحت 17 عاماً في عام 2015، كما كان له بصمة بارزة من خلال عمله كمساعد مدرب مع المنتخب البرازيلي الذي توج بذهبية الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو عام 2016، وضم وقتها الفريق نجوماً مثل نيمار وجابرييل جيسوس.