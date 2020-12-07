«التحكيم».. «نظرة في عالم القانون الرياضي»

أبوظبي (وام)

نظم مركز التحكيم الرياضي بدائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً عن بُعد، بعنوان «نظرة في عالم القانون الرياضي»، بهدف تعميق النقاش وتبادل الأفكار حول آليات تعزيز دور القانون في دعم وتنظيم الأنشطة الرياضية، بمشاركة نخبة من المتخصصين على المستويين المحلي والدولي.

وذك في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بالعمل على إثراء التفكير العلمي والمعرفة القانونية للتعامل مع الحالات القضائية المستحدثة والتوصل إلى نهج متوازن لحل النزاعات في مختلف المجالات.

وقال أحمد إبراهيم المرزوقي، مدير قطاع المساندة والعمليات الداخلية بدائرة القضاء في أبوظبي، إن انعقاد هذا المنتدى الافتراضي يأتي كأحد الأنشطة والفعاليات التي ينظمها فرع محكمة التحكيم الرياضي «كاس» في أبوظبي، تنفيذاً للاتفاقية المبرمة بين دائرة القضاء والمجلس الدولي للتحكيم الرياضي.

وتناول ضرار بالهول الفلاسي، نائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، دور المركز في التعامل مع النزاعات منذ بدء تفعيل عمله في شهر يونيو الماضي، مع شمولية اختصاصاته وفق قانون إنشائه.

وأكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، حرص المجلس على المشاركة في هذه الفعاليات، التي يحتاج إليها الوسط الرياضي والقانوني، انطلاقاً من تحقيق تنمية الأندية عبر توفير بيئة متكاملة فنياً وإدارياً وتشريعياً بحيث تستجيب لمتطلبات المجتمع.