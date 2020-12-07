راشد بن حميد يجدد الثقة في نجوم «الأبيض»

معتز الشامي (دبي)

جدد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، الثقة في لاعبي المنتخب الوطني خلال الجلسة الودية التي دعا إليها صباح أمس، وحضرها أكثر من 25 لاعباً دولياً، ممن تم استدعاؤهم في آخر تجمعين للمنتخب الوطني في أكتوبر ونوفمبر الماضيين، وغاب عنها علي مبخوت لاعب الجزيرة بداعي خضوعه لفحوص طبية وأشعة، بينما التزم القطاع الأكبر من اللاعبين الدوليين بالحضور.

أصر رئيس الاتحاد على الانفراد بجميع اللاعبين دون حضور أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، واستمرت الجلسة ما يقارب 20 دقيقة، وشهدت تأكيد رئيس الاتحاد ضرورة أن يظهر الفريق الروح القتالية والرغبة في الفوز، وأن يعود لسكة الانتصارات، وأن يتحمل جميع اللاعبين مسؤولياتهم.

كما طالب اللاعبين بالحديث بشكل مباشر وصريح، حول ما إذا كانت هناك أي شكاوى أو أمور لا يرغبون في الحديث عنها بشكل علني.

وتفيد المتابعات بأن أغلب اللاعبين أشادوا بدور الجهاز الإداري للمنتخب الوطني، بينما حملوا المدرب الكولومبي لويس بينتو مسؤولية ما حدث في تجمعي أكتوبر ونوفمبر، حيث تسببت التدريبات المكثفة الطويلة التي يجريها في إصابات بعض اللاعبين، وأبرزهم بندر الأحبابي، الذي أصر المدرب على أن يواصل تدريباته دون الانصياع لنصيحة طبيب المنتخب، الذي نصح بمنح اللاعب راحة.

وشدد راشد بن حميد في الجلسة المغلقة للاعبين، بحسب مصادر «الاتحاد»، على أن الشارع الرياضي لن يقبل منهم أي أعذار خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً بعدما تم توفير كل ما يلزم، خاصة بعد تدخل الاتحاد لإنهاء خدمات المدرب بينتو، حيث سيتم الإعلان عن مدرب جديد سبق له التدريب في «دورينا» وتحقيق النجاحات، من بين زوران و تين كات.

ولفت رئيس الاتحاد إلى ثقته في قدرات كل لاعب بصفوف المنتخب وفي غيرته على الشعار وحرصه على تمثيل الدولة في المحافل كافة، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة تتطلب بذل المزيد من التضحيات ومضاعفة الجهود لتعويض ما فات، والعودة لسكة الانتصارات وحسم بطاقة التأهل للمرحلة الثالثة، والمنافسة على حظوظ المنتخب في الوصول لمونديال 2022.

وعقب الجلسة المغلقة، أقام رئيس الاتحاد جلسة خارجية مفتوحة بحضور أعضاء مجلس الإدارة تم خلالها التأكيد على بذل كل الجهود في سبيل الارتقاء بأداء ومستوى المنتخب، وأن يقاتل جميع اللاعبين لتحسين الصورة واستعادة الثقة بالنفس وثقة الجماهير الإماراتية فيهم.

وجدد راشد بن حميد الثقة في المنتخب واللاعبين هو وأعضاء مجلس الإدارة، وطالبهم بالتركيز مع المنتخب في التجمع المقبل، والمتوقع أن يكون في يناير لخوض تجارب دولية ودية مع المدرب الجديد.