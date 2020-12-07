«الرابطة» تعلن المرشحين لجوائز نوفمبر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية في دوري الخليج العربي، برعاية «اتصالات» الراعي الرسمي لدوري الخليج العربي، عن فئات أفضل لاعب، وحارس مرمى ومدرب لشهر نوفمبر، وذلك في إطار تحفيز المتميزين، وتعزيز التواصل الجماهيري لتقدير أصحاب الأداء والمساهمات لتعزيز قوة مباريات الدوري.

وتشهد قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر، وجود ثنائي نادي الجزيرة عبدالله رمضان والجنوب أفريقي تولاني سيريرو، والبرازيلي إيجور جيسوس لاعب نادي شباب الأهلي، والإسرائيلي ضياء سبع لاعب نادي النصر، وعلي صالح لاعب نادي الوصل.

وترشح لجائزة أفضل حارس مرمى لشهر نوفمبر علي خصيف «الجزيرة»، عادل الحوسني «الشارقة» وجمال عبدالله «اتحاد كلباء».

وشهدت قائمة المتنافسين على أفضل مدرب وجود الهولندي مارسيل كايزر، الذي قاد الجزيرة لتحقيق 4 انتصارات في خمس مباريات خلال شهر نوفمبر، وعبد العزيز العنبري الذي نجح مع الشارقة في الحفاظ على صدارة الترتيب دون أي خسارة في الموسم، والأوروجواياني خورخي داسيفا الذي قاد اتحاد كلباء لجمع 10 نقاط في شهر نوفمبر، من خلال تحقيق 3 انتصارات وتعادل وخسارة في خمس مباريات.

وتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني، ابتداءً من الواحدة من ظهر أمس، ويستمر التصويت لمدة 48 ساعة، يعلن بعده أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين.