«المحترفين» تستقبل الوفد الإسرائيلي

دبي (الاتحاد)

وصل وفد رسمي يمثل رابطة المحترفين الإسرائيلية، إلى الدولة في زيارة لمدة 3 أيام، ويضم الوفد رئيس رابطة الدوري الإسرائيلي للمحترفين، إيريز خيلفون وبعض مسؤولي الكرة الإسرائيلية. وتأتي الزيارة لبحث التعاون مع الرابطة في العديد من المجالات الرياضية، بهدف خدمة اللعبة الشعبية في الدولتين، حيث وضعت الرابطة برنامجاً للزيارة يشهد مناقشات حول آليات التعاون والشراكة وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وكان عبدالله ناصر الجنيبي رئيس الرابطة وقع على اتفاقية مع رابطة الدوري الإسرائيلي مؤخراً بنظام الاتصال المرئي عن بُعد، وستكون زيارة الوفد الإسرائيلي للبلاد هي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، في إطار التعاون، وزيادة فرص تطوير اللعبة بالبلدين.