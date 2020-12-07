دبا يهزم الشارقة 7-0 باللائحة

الشارقة (الاتحاد)

قررت اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، اعتبار فريق دبا الحصن فائزاً على الشارقة بنتيجة 7-0، في المباراة التي كسبها على أرض الملعب 7-3 مساء الجمعة الماضي، وذلك بناءً على تقرير حكام المباراة بوجود 3 لاعبين من فئة المقيمين ومواليد الدولة من فريق الشارقة في أرضية الملعب، مما يعد مخالفة صريحة للمادة 81 من اللائحة الفنية، واستناداً إلى اللائحة الفنية والتعميم السنوي على الفقرة رقم (3) آلية تسجيل ومشاركة اللاعبين (الفقرة رقم 5) التي تنص على مشاركة 4 لاعبين من أصل 6 لاعبين من المقيمين أو مواليد الدولة.