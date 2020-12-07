«سحابة» تعانق لقب أول أشواط الفترة الصباحية

أبوظبي (الاتحاد)

كسبت «سحابة» لسطان مسلم الجنيبي أول أشواط الفترة الصباحية، بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 12:44:3، وفي الشوط الثاني كان الموعد مع «بنت صوغان» لحاضر بلوش المزروعي، محققة المركز الأول، وأفضل توقيت بزمن قدره 12:33:3، وفي الشوط الثالث، تصدر «مغذي» لمحمد عويضان العامري مراحل السباق، محققاً الناموس في 12:42:4، وأهدى «مناور» مالكه سالم طريبيش المنصوري ناموس الشوط الرابع، بزمن قدره 12:46:09.

وفي الشوط الخامس، انتزعت «عوايد» لسالم عثعيث الراشدي، الناموس بعد أن قطعت المسافة بزمن قدره 12:46:2، وفي الشوط السادس حلقت «مياسة» للمبارك بالعود العامري بزمن قدره 12:43:1..

وفي سابع أشواط الفترة الصباحية كانت «غزر» لسعيد جمهور الأحبابي على موعد مع ناموس الشوط والمركز الأول، بعد أن قطعت المسافة بزمن بلغ 12:42:05، وفي الشوط الثامن انتصرت «متعبة» لحمد عويضان العامري، على منافستها بعد أن كانت أول الواصلات لخط الختام بزمن قدره 12:45:02.

وحلق «ثمين» لمبارك بالأسود العامري، مع ناموس الشوط التاسع، بعد أن قطع مسافة الشوط بزمن بلغ 12:49:08، وفي الشوط العاشر طار«رزام» لمحمد الفهيدة المري بالناموس، بعد أن أنهى مسافة الشوط بزمن بلغ 12:55:03.

وأسفرت الأشواط من الحادي عشر حتى السادس عشر، عن فوز «مراسيل» لسعيد جمهور الأحبابي في الشوط 11، و«الشايبة» لمحمد بن زيتون المهيري في الشوط 12، و«هملول» للسعدي منيظرة العامري في الشوط 13، و«مربك» لسالم سعيد الرميثي في الشوط 14، و«منحاف» للسعيد مبارك الخييلي في الشوط 15، و«حلوة» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري في الشوط الأخير.