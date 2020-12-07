الهاشمي: الإمارات المطور الأهم للجو جيتسو في العالم

ريو دي جانيرو (وام)

أسفرت منافسات اليوم الختامي من بطولة جولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو في ريو دي جانيرو، عن فوز البرازيل بالمركز الأول، فيما حلت تشيلي ثانية، والأرجنتين ثالثة، وبوليفيا في المركز الرابع، ثم باراجواي في المركز الخامس.

وعلى صعيد ترتيب الأكاديميات المشاركة، توجت أكاديمية «جي أف تيم» بالمركز الأول، وتلتها أكاديمية سيسرو كوستذا، ثم أكاديمية «اليانز دريم أرت» في المركز الثالث.

عبدالمنعم الهاشمي

ونجحت رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو مرة أخرى في فرض اسمها كأقوى منظم لبطولات المحترفين للجو جيتسو في العالم، بما يساهم في تعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للجو جيتسو، حيث إنها تنظم أكثر من 80 بطولة سنوياً في مختلف قارات العالم، بما يسمح لكل محبي الرياضة من اللاعبين، بالمشاركة بشكل دوري في منافسات عالمية تطور من مستواهم وتطلعهم على آخر ما توصلت إليه مدارس التأهيل والتدريب العالمية حتى يكونوا دائماً في أعلى معدلات الجاهزية للمشاركة في التحديات المختلفة.

من جانبه، أشاد عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، بالنجاح الكبير الذي حققته جولة أبوظبي في ريو دي جانيرو التي اختتمت منافساتها بمشاركة ما يزيد على 1000 لاعب ولاعبة من 7 دول مختلفة.

وقال الهاشمي: ليس سهلاً أن تقوم الإمارات بدور المطور للعبة في واحدة من أهم قلاعها في العالم، فالبرازيل هي الدولة التي حولت رياضة الجو جيتسو من مجرد ترفيه إلى بطولات ومنافسات، ووضعت لها القوانين والتشريعات، وأقامت لها الأكاديميات، وصنعت أبرز الأساطير من اللاعبين واللاعبات والمدربين.

وتوجه الهاشمي بالشكر لفريق العمل الإماراتي الذي نجح في تنظيم أكبر حدث رياضي في العالم بعد كورونا، حيث لم يسبق لأي ملعب أو صالة أن استضاف أكثر من 500 لاعب ولاعبة في مكان واحد، حتى جاءت جولة ريو جراند سلام لتتجاوز الـ 1000 لاعب ولاعبة، ويحسب للمنظمين من أبناء الإمارات، وعلى رأسهم طارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام، وللشركاء في البرازيل حرصهم على تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الدقة، حفاظاً على سلامة اللاعبين والمنظمين وفقا للبروتوكول الطبي المعتمد في اتحاد الإمارات للجو جيتسو، والذي تم العمل به في رابطة أبوظبي للمحترفين، كما يحسب لهم أيضاً تطبيق منظومة القوانين الجديدة على كل الفئات، والتي ساهمت بشكل واضح في إشعال المنافسة بين اللاعبين، خصوصاً مع إلغاء الأفضليات وتحويلها إلى نقاط، وكذلك مع إضافة الدقيقة الذهبية لحسم التعادل، كما أشاد بمساهمات مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية بالاتحاد.

وأضاف رئيس الاتحاد: الشركاء في البرازيل تخوفوا من تطبيق التعديلات الجديدة على منظومة اللوائح، ولكنهم أصيبوا بالدهشة بعدما رصدوا نتائجها، وجاءت ردود الأفعال واسعة، والإشادة بجرأة وشجاعة اتحاد الإمارات للجو جيتسو في اتخاذ القرار بتطبيقها، مما ساهم في رفع وتيرة المنافسة، وزاد من حجم المكاسب ودفع عجلة عودة الرياضة إلى طبيعتها في مختلف مدن العالم.