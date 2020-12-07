5 مسابقات تدشن بطولة فزاع لرماية السكتون

دبي (الاتحاد)

دشن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أمس، بطولة فزاع للرماية بالسكتون، والتي تتواصل منافساتها حتى 11 مارس المقبل، بمشاركة واسعة من داخل وخارج الدولة، وتشمل النسخة الجديدة من البطولة، 5 مسابقات رئيسة، هي مسابقة الأهداف للرجال، مسابقة الأهداف للسيدات، مسابقة الأهداف للناشئين، مسابقة الأهداف للناشئات، ومسابقة إسقاط الصحون.

وتنقسم البطولة بشكل شهري بواقع تخصيص أول 15 يوماً للمتسابقين المواطنين، بحيث يكون الأسبوع الأول لرماية فئة المواطنين والأسبوع الثاني للرماية المفتوحة للمتسابقين المشاركين في البطولتين، والـ 15 يوماً الأخيرة من كل شهر تكون مخصصة للرماية المفتوحة، وتنقسم إلى 5 أيام للمتسابقين من داخل الدولة، و10 أيام للمتسابقين من سلطنة عمان، وستقام التصفيات خلال الأشهر من ديسمبر إلى فبراير، على أن تقام النهائيات في شهر مارس المقبل.

وأكدت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن المركز حرص على استمرارية هذه البطولة التي تقدم واحدة من أهم الرياضات التراثية وتحظى سنوياً بإقبال كبير، لكن راعينا في هذه المرة الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كوفيد 19»، وسيمنح المجال أمام أعداد أكبر للمشاركة في ضوء وجود فسحة زمنية تتسع للجميع، وتمنح الكل فرصة متساوية، وتطلعاتنا أن تواصل البطولة بتقديم الوجه المشرق للموروث الشعبي بأبهى صوره عبر المهارات المميزة، التي قدمتها البطولة على مدار النسخ الماضية في جميع الفئات.