«الملك» و«الفرسان» في قمة مبكرة

رضا سليم (دبي)

تعود عجلة دوري أقوياء اليد للدوران من جديد بعد توقف دام 10 أيام، بمنافسات الجولة الثالثة، والتي تشهد قمة مبكرة تجمع بين الشارقة وشباب الأهلي بصالة الملك الشرقاوي، بالإضافة إلى 4 مواجهات أخرى، حيث يلتقي العين مع مليحة بصالة البنفسج ودبا الحصن مع الوصل بصالة الحصن والجزيرة مع بني ياس بصالة فخر أبوظبي والنصر مع الظفرة بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر.

ويتصدر الشارقة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة في مباراتين، ويليه مليحة بفارق الأهداف لمصلحة الملك الشرقاوي، ويليهما 4 فرق هي الوصل والجزيرة والنصر والظفرة برصيد 4 نقاط من فوز وخسارة، ثم العين السابع وشباب الأهلي في المركز الثامن ولكل منهما 3 نقاط من مباراة واحدة، و3 فرق في المراكز الأخيرة، وهي دبا الحصن وبني ياس والوحدة والثلاثي خسر في جولتين ولم يحصل سوى على نقطة الخسارة عن كل مباراة.

وتبقى مواجهة الملك الشرقاوي والفرسان هي الأهم في هذه الجولة لحسابات كثيرة، منها التنافس بينهما على الألقاب في كل البطولات، وفوز الشارقة بنهائي كأس رئيس الدولة للموسم الماضي على حساب الأهلي مما يجعلها قمة ثأرية.