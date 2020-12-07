شباب الأهلي والوحدة ينشدان العلامة الكاملة

علي معالي (دبي)

يخطط شباب الأهلي والوحدة إلى تحقيق العلامة الكاملة اليوم بدوري رجال السلة، مع انطلاقة منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الإياب، حيث يلتقي شباب الأهلي مع الوصل في المجموعة الأولى على صالة شباب الأهلي، ويلعب النصر مع البطائح بصالة النصر في لقاء يتحدى فيه البطائح العميد في بيته، وهي مباراة يسعى فيها الفريقان إلى حسم المركز الثالث في المجموعة. ويسعى شباب الأهلي أمام الوصل، إلى حصد الانتصار 6 على التوالي والارتقاء إلى النقطة 12، لفض الشراكة على المركز الأول مع الشارقة، فيما يخطط «فهود زعبيل» لرد الاعتبار لخسارته الشهر الماضي في مرحلة الذهاب بنتيجة 68-78.

ويتطلع البطائح إلى حسم المركز الثالث والارتقاء إلى النقطة 11، حيث تصطدم طموحاته بالنصر الراغب في التقدم إلى النقطة 9.

وفي المجموعة الثانية، يحل الوحدة ضيفاً على الجزيرة في لقاء يسعى خلاله «العنابي» للانتصار السابع على التوالي، بينما يتسلح الجزراوي بالأرض لحصد نقطتي المباراة.

وفي لقاء صالة العين، يدخل صاحب الضيافة مباراته بشعار حصد انتصاره الأول في البطولة، والارتقاء إلى المركز الرابع والنقطة 8، إلا أن طموحات «الزعيم» تصطدم بتطلعات بني ياس في تكرار فوزه ذهاباً 87-60، وخطف نقطتي المباراة الكفيلة بمنح السماوي فرصة الحفاظ على مركزه الثالث في المجموعة، والوصول إلى النقطة 9.