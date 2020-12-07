«الهيئة» تعتمد بروتوكول عودة «السباحة»

دبي (الاتحاد)

أكد الأمين العام لاتحاد السباحة عبدالله الوهيبي، أن الاتحاد تلقى رسمياً بروتوكول عودة الأنشطة الرياضية، إيذاناً بعودة التدريبات والأنشطة الرياضية في الأندية، استعداداً لعودة البطولات مع بداية العام الجديد ببطولات تنشيطية.

وكانت بطولات السباحة قد توقفت في منتصف مارس الماضي مع تفشي فيروس كورونا، ولا زالت الأندية تنتظر بروتوكول عودة نشاط السباحة لبداية التدريبات، استعداداً لروزنامة الموسم الجديد، حيث قال الوهيبي: تلقينا البروتوكول المعتمد من الهيئة لعودة النشاط والقائم على ضرورة التقيد بالمبادئ العامة لافتتاح المرافق الخدمية والترفيهية في فترة التعايش مع كوفيد 19، وتأجيل المسابقات الرياضية لمن هم دون 18 عاماً، والتوصية بمنع الحضور الجماهيري لكل المنافسات حتى إشعار آخر، إضافة إلى دليل إجراءات سفر الفرق الرياضية المحلية للمعسكرات والبطولات الخارجية، وغيرها من الأمور الهامة المتعلقة بتنظيم البطولات.

وأشار إلى أن بروتوكولات عودة النشاط تضمن العديد من التعليمات، منها بروتوكول المنشأة، والموظفين والعاملين والمدربين، والرياضيين، وأولياء الأمور، ومعسكرات التدريب، إضافة إلى بروتوكول إقامة البطولات، وتضمن كل منها العديد من الإجراءات الاحترازية، ويسمح للأندية بالاستعداد للبطولات والروزنامة، الذي سيتم الإعلان عنها في وقت قريب، مشيراً إلى أن المنافسات ستبدأ بكأس الإمارات.