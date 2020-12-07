«الساحل الشرقي» لصيد الكنعد تحصد علامة النجاح

الشارقة (الاتحاد)

توج خالد بن جاسم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، أبطال ونجوم بطولة الساحل الشرقي لصيد الكنعد، التي جرت على مدار أسبوع كامل في المياه المفتوحة بين مدن الساحل الشرقي من كلباء إلى دبا الحصن بمشاركة 107 صيادين تنافسوا بحماس على مدار 7 أيام لصيد أكبر حصيلة من صيد أسماك الكنعد، التي تشتهر بها شواطئ إمارة الشارقة وتحديداً بين مدينتي كلباء ودبا الحصن، وذلك بهدف الفوز وصيد أكبر سمكة لحصد المراكز الأولى.

وفي ختام المنافسات، نجح المتسابق إبراهيم عيسى محمد في حسم المركز الأول بعد صيده أكبر سمكة بلغ وزنها 36.60 كجم، تلاه في بالمركز الثاني المتسابق أمين سالم عبدالله بسمكة بلغ وزنها 29.05، وحل ثالثاً المتسابق أحمد خلفان المزروعي بسمكة بلغ وزنها 24.5 كجم.

كما حرصت اللجنة المنظمة على تكريم المتسابق خليفة المهيري كأصغر متسابق في الحدث، تشجيعاً له ولأمثاله من صغار الصيادين، كما تم تكريم الصيادين الحاصلين على المراكز من الرابع وحتى صاحب المركز العشرين.

من جانبه، أكد خالد بن جاسم المدفع رئيس النادي، سعادته الكبيرة بنجاح الحدث الذي جرى بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني 49 لدولة الإمارات، وأثنى على حماس المشاركين وعلى جهود اللجنة المنظمة.