«السماوي».. «الظهور السابع» في «الثمانية»

معتصم عبدالله (دبي)

أنهى بني ياس مغامرة ضيفه العروبة «الممثل الثاني لأندية دوري الدرجة الأولى» في كأس رئيس الدولة في نحو 6 دقائق، سجل فيها مهاجمه المتألق أحمد شحدة «أبوناموس» هدفين في الدقيقتين 71 و76 ليحجز «السماوي» مقعده في الدور ربع النهائي في مواجهة مضيفه الوصل بالفوز 2- 0.

ويعتبر هذا هو «التأهل السابع» في العقد الأخير لبني ياس إلى دور الثمانية بعد نسخ 2008-2009، 2011-2012، 2014-2015، 2015-2016، 2019-2020 «الملغي»، إضافة إلى التأهل الحالي في نسخة 2020-2021.

وبدا تأهل بني ياس على حساب العروبة منطقياً عطفاً على مشوار مشاركات أندية دوري الأولي في الأدوار الاقصائية للكأس، بعدما اقتصرت أفضل نتائج «ممثلي الهواة» في الكأس الأغلى خلال العقد الأخير على خروج خروج اتحاد كلباء من ربع النهائي موسم 2011-2012 أمام الشارقة 0-3، فيما ودع «الملك» موسم 2012-2013، والذي شهد تأهله من بوابة التصفيات التمهيدية لأندية الأولى خروجه من ربع النهائي بالخسارة أمام الشباب 0-1، إضافة إلى التأهل الحالي للإمارات على حساب اتحاد كلباء بالفوز 1-0، مقابل الوداع المبكر لبقية المشاركين من عتبة دور الستة عشر.

ورأى الروماني دانيال إيسايلا مدرب بني ياس أن أفضلية فريقه في الصناعة والتسجيل في الحصة الثانية منحته الأفضلية لتحقيق نتيجة إيجابية صعدت بالفريق لربع النهائي أمام منافس اعتمد على التكتل ودفاع المنطقة.

في المقابل، اعترف أحمد خميس مدافع العروبة بأفضلية «السماوي» واستحقاقه لنتيجة الفوز والتأهل لربع النهائي، وقال: «بطبيعة الحال كنا ندرك أننا نلعب امام منافس يملك لاعبوه إمكانات كبيرة، وحولنا قدر المستطاع مجاراة المضيف، أملاً في الوصول إلى الأشواط الإضافية لخطف هدف أو ركلات الترجيح».

وأضاف: «قلة التركيز في الشوط الثاني مهدت لبني ياس تسجيل هدفين وحسم نتيجة المباراة بفوز مستحق»، لافتاً إلى أن فريقه استحق أيضاً التحية على المجهود والأداء، وختم: «قدمنا مباراة كبيرة استحق عليها زملائي الإشادة، ونأمل أن تفيدنا التجربة المميزة في مشوارنا في دوري الدرجة الأولى».



مشوار بني ياس في الكأس الأغلى

2020 -2021: ربع النهائي

2019- 2020: نصف النهائي

2018- 2019: دور الستة عشر

2017- 2018: دور الستة عشر

2016- 2017: دور الستة عشر

2015- 2016: نصف النهائي

2014- 2015: ربع النهائي

2013- 2014: دور الستة عشر

2012- 2013: ربع النهائي

2011- 2012: النهائي

2010- 2011: دور الستة عشر

2009- 2010: دور الستة عشر

2008- 2009: ربع النهائي