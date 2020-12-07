«الصقور» يصطاد «النمور» بـ «الكود 2009»!

فيصل النقبي (رأس الخيمة)

أفلحت فكرة المقدوني جوكيكا، مدرب فريق الإمارات، في إلهاب حماس اللاعبين قبل لقاء اتحاد كلباء في الدور ثمن النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، عبر العزف على صدى الذكريات الجميلة في موسم 2009-2010، والذي شهد تتويجه باللقب بعد تغلبه على شباب الأهلي 3-1، بكلماته التي تحدث عنها في المؤتمر الصحفي، ومن خلال حديثه مع اللاعبين قبل المباراة.

نجح «الصقور» في تجاوز عقبة «النمور» بهدف البديل محمد سعيد في الشوط الإضافي الأول ليضع قدمه في الدور المقبل، بانتظار المواجهة المرتقبة مع شباب الأهلي، بطموحات المنافسة على التأهل إلى نصف النهائي.

وأصبح «الصقور» الفريق الوحيد ضمن الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي من أندية الدرجة الأولى، حيث رفض منح كلباء فرصة العبور الثاني في المسابقة، بعد الفوز في النسخة الماضية على حساب البطائح المتأهل من أندية الدرجة الأولى 4-2، ليفسد آماله في تتويج مرحلة التألق التي شهدها الفريق في الموسم الحالي بدوري الخليج العربي.

ويعد الفوز الذي حققه فريق الإمارات على كلباء، أمس الأول، هو الرابع في المنافسة، ابتداءً من الدور التمهيدي لفرق الدرجة الأولى الشهر الماضي، ضمن المجموعة الأولى، والذي شهد خوض 5 مباريات، حيث كانت البداية بالتفوق على التعاون 5-1، ثم التعادل مع فريقي دبا الحصن 1-1 والحمرية 0-0 ثم استعادة التوازن مجدداً بالفوز على فريقي العربي 5-1 والبطائح 4-3.

ولم يخسر فريق الإمارات على ملعبه منذ انطلاق الموسم الحالي بتمهيدي الكأس ودوري الدرجة الأولى، الذي حقق خلاله الفوز في الجولات الثلاث الأولى.

وبالمقابل، قدم «النمور» مستوى أقل من المتوقع أمام فريق الإمارات، على عكس التوقعات التي كانت حاضرة قبل المواجهة، عطفاً على الأداء القوي للفريق في المباريات الماضية بالدوري، الأمر الذي دفع مدربه خورخي داسيلفا للاعتراف بالأخطاء التي لم تساعده على تخطي فريق الإمارات، كما أن الفريق لم ينجح في استغلال الفرص التي حصل عليها، ودفع ثمن النقص العددي الذي عانى منه منذ الدقيقة 58 بسبب طرد اللاعب أحمد جشك، بتصرف غير مبرر مع سبيل غازي مدافع فريق الإمارات.

بدوره أكد خليل الطويل، مشرف فريق الإمارات، أن اللاعبين واجهوا منافساً قوياً بنتائجه الجيدة في الدوري، ومستواه المتطور، ونجح بتأكيد طموحه في الدفاع عن فرصته بتخطي هذه المرحلة والانتقال إلى الدور المقبل بعد الفوز بهدف نظيف، وذلك بعد العمل الكبير في الفترة الماضية، موضحاً أن المواجهة لم تكن سهلة في غياب مجموعة من اللاعبين بسبب الإيقاف، حيث أبلى الجميع بالطريقة المتوقعة.