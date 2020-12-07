«الزعيم».. «غريب في بيته»!

سلطان آل علي (دبي)

ظل نادي العين منذ القدم متزعماً المواجهات الكبيرة والصغيرة، المحلية والآسيوية بل وحتى العالمية عندما تأتي على أرضية ميدانه، سواء كانت في استاد طحنون بن محمد «القطارة»، أو استاد خليفة بن زايد، أو استاد هزاع بن زايد مؤخراً، ولكن هذه الزعامة لم تعد كما كانت في السابق، وأصبح العين على ملعبه غريباً أكثر من ملاعب منافسيه.

من منّا كان يتوقع أن يخسر العين أو يُقصى في 8 مباريات من أصل آخر 15 مباراة في كل البطولات على ملعبه!! الفريق البنفسجي خسر من الظفرة وشباب الأهلي بنتيجة 2-1 وأُقصي من نصف نهائي كأس الخليج العربي على يد النصر بركلات الترجيح، ثم خسر من سباهان الإيراني والنصر السعودي بنتيجة 4-0 و2-1 على التوالي في أبطال آسيا.

بدأ الموسم بخسارة من خورفكان في كأس الخليج العربي بنتيجة 4-2، ثم من الشارقة في الدوري بنتيجة 2-1، وأخيراً من عجمان في كأس رئيس الدولة بنتيجة 1-0.

15 مباراة لم ينتصر فيها العين سوى في 6 مباريات، ولم يتمكن من تسجيل أكثر من 23 هدفاً، فيما استقبل 24 هدفاً، وخرج 4 مرات بشباك نظيفة فقط.

وإذا ما نظرنا إلى بطولة الدوري، فإن العين خسر في آخر سنتين، 6 مباريات على أرضية ميدانه من مجموع 24 مباراة ضد كل من الجزيرة والشارقة بنتيجة 2-1 وعجمان 4-0 والظفرة وشباب الأهلي 2-1 ومرةً أخرى من الشارقة 2-1، في حين أنه تلقّى نفس العدد من الخسائر خلال 6 سنوات قبلها ومن مجموع 77 مباراة، وكان ذلك منذ 5 أكتوبر 2012 حتى 28 سبتمبر 2018، وخلال هذه الفترة تلقى خسائره من دبا الفجيرة 1-0 والوحدة 1-0 وشباب الأهلي 3-2 والشباب 2-1 والجزيرة 3-1 ودبا الفجيرة 2-1.

وفي بطولات الكؤوس المحلية، فقد خرج العين من كأس الخليج العربي بخسائر على ملعبه ضد خورفكان بنتيجة 4-2 في النسخة الحالية، ومن النصر بركلات الترجيح في نصف نهائي 2019 ومن بني ياس بنتيجة 1-0 في ربع نهائي 2018 ومن الوحدة بنتيجة 2-1 في ربع نهائي 2017، إضافةً إلى خروجه قبل أيام من عجمان في دور الـ16 من كأس رئيس الدولة.

«كارثة كبرى» في دوري أبطال آسيا

شهدت المسابقة القارية «الكارثة الكبرى»، حيث تلقى العين 6 خسائر بدوري أبطال آسيا على ملعبه من أصل 6 مباريات منذ 2018، وبمجموع نتائج 15-4، في حين أنه تلقّى 7 خسائر طوال تاريخه الممتد في البطولة، وخلال 52 مباراة منذ 2003، أي أن العين تلقى ما يقارب نصف خسائره في تاريخ البطولة بآخر سنتين فقط والنصف الآخر خلال 15 سنة!

كما سجل رقماً قياسياً بأكبر خسارة في تاريخه على ملعبه من سباهان الإيراني بنتيجة 0-4 في النسخة الحالية.

ولا زالت سلسلة العين مستمرة بعدم الفوز على ملعبه لـ6 مباريات على التوالي، حيث يعود آخر فوز إلى أبريل 2018 على نادي الهلال بنتيجة 1-2.



6 خسائر خلال عامين

2018: الدحيل القطري 4-2

2019: الهلال السعودي 1-0

2019: الدحيل القطري 2-0

2019: استقلال طهران الإيراني 2-1

2020: سباهان الإيراني 4-0

2020: النصر السعودي 2-1



7 خسائر خلال 15 عاماً

2004: تشونبوك الكوري الجنوبي 1-0

2006: القادسية الكويتي 3-0

2007: الشباب السعودي 1-0

2010: باختاكور الأوزبكي 1-0

2011: سيؤول الكوري الجنوبي 1-0

2013: استقلال طهران الإيراني 1-0

2016: الجيش القطري 2-1