عودة المصابين تجدد أمل «البرتقالي»

رضا سليم (دبي)

يستعد فريق عجمان لمواجهة جديدة أمام العين في الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي بعد غدٍ، وهي المواجهة الثانية خلال أسبوع، بعدما التقى الفريقان في كأس صاحب السمو رئيس الدولة وحقق «البرتقالي» الفوز بهدف، بل حقق عدة مكاسب في المباراة كون الانتصار هو الأول الذي حققه في كل المسابقات من الموسم الماضي، والذي جاء بعد 14 مباراة متتالية منها 11 خسارة، 3 تعادلات، وآخر فوز للفريق كان على حساب النصر في الدوري بنتيجة 1-0 قبل 308 أيام، وبالتحديد في الأول من فبراير الماضي.

وخسر الفريق في دوري الخليج العربي هذا الموسم في 6 جولات وتعادل في جولتين وخسر أمام الفجيرة في الذهاب والعودة بكأس الخليج العربي.

كما استعاد الفريق الأداء الجيد الذي كان يقدمه من قبل، خاصة أن عجمان واجه مشاكل لا حصر لها بسبب الإصابات المتكررة للاعبين، والتي وصلت إلى 12 لاعباً، وظهرت الصفوف مكتملة في المواجهة الأخيرة أمام العين بعودة جميع اللاعبين الأجانب خاصة دييجو والغائب من شهرين، بالإضافة إلى اكتمال الخط الخلفي.

ورغم أن الغاني وليام أوسو مهاجم الفريق وصاحب الهدف الوحيد في المباراة خرج للإصابة، إلا أن حالته بسيطة وينتظر الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي استمرار الأداء الجيد والنتائج الإيجابية، خاصة أن الفريق يواجه العين للمرة الثانية خلال أسبوع ورغم تأهل الفريق للدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة، إلا أنه لازال يبحث عن الفوز الأول في دوري الخليج العربي، وهو ما لم يتحقق على مدار 8 جولات، وبات موقف الفريق صعباً للغاية، خاصة أن هناك 4 فرق دخلت دائرة الخطر في مؤخرة الجدول، ويأتي عجمان في المركز قبل الأخير برصيد نقطتين، وبعدها حتا برصيد نقطة واحدة وقبله الفجيرة 4 نقاط وخورفكان 5 نقاط، والفرق الأربعة تبتعد بمسافة كبيرة عن أقرب فريق، وهو الظفرة العاشر برصيد 11 نقطة.

وشهدت مواجهة العين الأخيرة عودة معظم اللاعبين المصابين، والذين يتم تجهيزهم حالياً للمواجهات المقبلة في ظل ضغط المباريات المستمر، بالإضافة إلى الخروج من دائرة النتائج السلبية.

وأكد محمد حسين مدير الفريق أن جميع اللاعبين في جاهزية تامة، وأن وليام أوسو قد خضع للأشعة بعدما تعرض لكدمة شديدة في مباراة العين، مشيراً إلى أن الفريق سيعود مجدداً إلى العين غداً استعداداً لمواجهة «الزعيم».

وأضاف أن عودة اللاعبين من الإصابات ودخولهم في أجواء المباريات أهم المكاسب في ظل الظروف التي عانى منها الفريق من بداية الموسم، بجانب أن النتائج السلبية المتكررة كانت تشكل ضغوطاً على اللاعبين، وقال: «نأمل أن يعودوا لمستواهم الطبيعي ويحققوا النتائج المرجوة في ظل حاجة الفريق للفوز من أجل التحرك من المراكز المتأخرة في جدول الترتيب، وإن كان فوزاً واحداً سيكون له رد فعل قوي على حماس اللاعبين في المباريات».