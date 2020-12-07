ماتافز مهدد بالغياب عن «ديربي الجريحين»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يتواصل غياب محمد برغش للمباراة الثانية على التوالي، بينما تحوم شكوك حول مشاركة السلوفيني تيم ماتافز مع الوحدة أمام الجزيرة الجمعة المقبل بالجولة الـ9 من دوري الخليج العربي في «ديربي الجريحين»، واللذان صدما جمهورهما بالخروج المبكر من بطولة كأس رئيس الدولة، الذي سبقه خروجهما كذلك من الدور الأول لكأس الخليج العربي، لتبقى المنافسة على درع الدوري الملاذ الأخير للطرفين.

وتعرض برغش لإصابة عضلية في لقاد الظفرة بالجولة الماضية من الدوري، بينما عاودت الإصابة ماتافز بعد عودته منها في لقاء ثمن نهائي الكأس أمام الوصل السبت الماضي، حيث لعب شوطاً واحداً فقط، ثم خرج في تبديل اضطراري في فترة الاستراحة بين الشوطين، وينتظر أن تحدد نتيجة الفحص إمكانية مشاركة اللاعب من عدمها في المباراة التي يمثل غيابه عنها ضربة موجعة لـ«العنابي»، في ظل عدم وصول البرازيلي لوفانور للفورمة، وانقطاع عبد الله أنور لفترة طويلة بسبب عدم الجاهزية بعد تعافيه، وقاد هذا الوضع لعدم وجود المهاجم الصريح القادر على ترجمة مجهود الفريق.

ويفرض هذا الوضع على الصربي فوك رازوفيتش مدرب «العنابي» إيجاد حلول تعيد الفريق إلى سكة الانتصارات بعد التعادل المخيب بالجولة الماضية، خاصة أن مواجهة الجزيرة سيكون طابعها المميز الهجوم المفتوح.