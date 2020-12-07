جوران يجهز بديل رولي

فيصل النقبي (الفجيرة)

يجهز الصربي جوران مدرب الفجيرة بديل الهولندي رولي لاعب ارتكاز الفريق، الذي تعرض للطرد في لقاء الوصل السابق في كأس رئيس الدولة، مما يعني غيابه عن لقاء النصر المهم للفريق في الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي.

ومن المحتمل أن يدفع جوران بالثنائي خليل خميس وإبراهيم المنصوري في مركز الارتكاز، مع منح الفرصة لسالم سيف وروزا في النواحي الهجومية.

يذكر أن رولي لعب 8 مباريات في الدوري، وسجل هدفاً وحيداً، وهو اللاعب الأجنبي بمركز الارتكاز.

وقال رولي: إنه مندهش للغاية من قرار الحكم القاضي بطرده على تلك اللعبة، مؤكداً أنه لم يتعمد الخشونة مع اللاعب، وأن اللعبة كانت مشتركة.

وأضاف أنه سيعود أكثر قوة للفريق خلال المباريات المقبلة، مؤكداً ثقته بزملائه اللاعبين على تعويض غيابه خلال لقاء النصر المهم للفريق في الجولة التاسعة.