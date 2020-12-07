«يونايتد» يضاعف راتب «المايسترو الجديد»

القاهرة (الاتحاد)

كشفت صحيفة «ميرور» النقاب عن أن إدارة مانشستر يونايتد تفكر بجدية في زيادة راتب نجم خط الوسط البرتغالي برونو فيرنانديز الملقب بـ«المايسترو الجديد» في قلعة الشياطين، تقديراً لدوره المهم في نتائج الفريق منذ انتقاله إلى أولد ترافورد، قادماً من نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وقالت الصحيفة: إن يونايتد يجهز بالفعل عقداً جديداً لبرونو، يرفع بمقتضاه راتبه إلى 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، مع إضافة سنة جديدة إلى عقده السابق لينتهي في 2025 بدلاً من 2024.

وكان برونو يتقاضى راتباً قدره 100 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وهو الراتب الذي يحصل عليه بعض لاعبي الفئة الثانية الذين لا يشاركون كأساسيين في الفريق.

وتابعت الصحيفة قائلة: «أداء برونو الرائع وإسهامه في النتائج الإيجابية للفريق، كانا وراء اقتناع إدارة الشياطين الحمر، بضرورة مكافأة فيرنانديز بزيادة راتبه، لسرعة اندماجه مع الفريق وإقناعه أولي جونار سولشاير المدير الفني للفريق، والذي أصبح يعتمد عليه بصفة أساسية كصانع ألعاب وهداف أيضاً».

جدير بالذكر أن برونو فيرنانديز (26 عاماً)، سجل مع يونايتد 22 هدفاً وصنع 14 هدفاً آخرين في 37 مباراة منذ وصوله إلى قلعة أولد ترافورد.

وكان برونو انتقل إلى يونايتد مقابل 55 مليون يورو، بالإضافة إلى 25 مليون أخرى يحصل عليها تباعاً وفقاً لشروط معينة.

وقالت الصحيفة الإنجليزية: إن المفاوضات الرسمية لزيادة الراتب، وتمديد العقد ستبدأ في مطلع العام القادم، بالتزامن مع افتتاح سوق الانتقالات «الميركاتو الشتوي».