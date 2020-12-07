«المئوية» تكتب نجاح «اليوم الوطني للرياضات الإلكترونية»

دبي (الاتحاد)

اختتمت بطولة اليوم الوطني للرياضات الإلكترونية، والتي أقيمت بتوجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، بمركز «تايم سكوير» بدبي، بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة، وتضمنت البطولة لعبة «سوبر سماش» و«فيفا» لكرة القدم و«مورتال كومبت» و«تيكن» للفنون القتالية، وهي الألعاب المثيرة التي تجذب الشباب، وكان ختامها مميز بالإثارة والتحدي على المراكز الأولى.

وعبر المستشار سعيد علي الطاهر أمين عام جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة وعدد المشاركين فيها، وهو ما يدل على الاهتمام الجماهيري بالرياضات الإلكترونية في الدولة، وقال: المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من البطولات التي تندرج ضمن أهداف الجمعية بتأسيس قاعدة من الممارسين في الوقت نفسه توعية الجيل الجديد والاهتمام بهم، ونشكر لكافة الرعاة والذين ساهموا في إنجاح البطولة.

وقال عبدالله اللوز رئيس اللجنة المنظمة: البطولة نجحت في استقطاب عدد كبير من محبي اللعبة، وكشفت لنا عدد من اللاعبين الذين يشكلون في المستقبل النواة لتأسيس فريق إماراتي قادر على المنافسة في البطولات المحلية والعالمية.