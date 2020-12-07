بداية ساخنة لـ «تحدي الحبتور» لتنس السيدات

دبي (الاتحاد)

سجلت بطولة الحبتور الدولية للتنس السيدات في نسختها رقم 23 بداية قوية وساخنة في اليوم الافتتاحي، مما يعكس المستوى المتطور لنخبة من اللاعبات المحترفات، يمثلن 20 دولة بينها بريطانيا وروسيا وألمانيا وإسبانيا ومصر وإسبانيا وإيطاليا ورومانيا وسويسرا، يتنافسن على كأس البطولة وألقاب الفردي والزوجي وجوائز مالية يبلغ مجموعها 100 ألف دولار.

وأسفرت النتائج عن فوز المصنفة الثانية الإيطالية اليزابيتا على الجورجية صوفيا شيبتافا 2/‏0 وبنتيجة 6«/‏ 4 و7 /‏ 6»، كما فازت المصنفة الثالثة السويسرية فيكتوريا على البريطانية إيميلي 2 صفر «6 /‏0 و6 /‏ 2»، وفازت المصنفة الرابعة السلوفاكية تريزا ميهاليكوفا على الهولندية اندي ديفروم 2 /‏0 «6 /‏2 و6 /‏1»، وفازت المصنفة الخامسة الروسية ناتاليا فيخليان على الألمانية جوليا ويشياسيك بمجموعتين.

ورحب الشيخ حشر مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد التنس، بإقامة النسخة الجديدة من بطولة الحبتور الدولية للسيدات، مؤكداً أن بطولة الحبتور الدولية لها دور فاعل في النقلة النوعية لتنس الإمارات.