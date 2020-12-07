رئيس الاتحاد الإسرائيلي يزور «دبي للشطرنج»

دبي (الاتحاد)

زار الدكتور زفيكا باراكي رئيس الاتحاد الإسرائيلي للشطرنج نادي دبي للشطرنج والثقافة، حيث استقبله أحمد خليفة آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة النادي بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، حيث عبر رئيس الاتحاد الإسرائيلي عن سعادته بتواجده في إمارة دبي وزيارته لأحد مكونات الرياضة المتميزة في الإمارة، مؤكداً على أن الاتحاد الإسرائيلي يطمح للتعاون وتبادل الزيارات مع نادي دبي للشطرنج، وأن الاتحاد على استعداد للتبادل الفني، بالإضافة إلى زيارة فريق من دبي لإسرائيل وتنظيم لقاءات ودية وكذلك تشجيعه للاعبين الإسرائيليين المتميزين والبارزين للمشاركة في البطولة الأشهر في الشرق الأوسط، وهي بطولة دبي المفتوحة للشطرنج.

وقام الضيف بزيارة تفقدية لمرافق نادي دبي للشطرنج وقاعات التدريب والمباريات، كما اطلع على أكاديمية التدريب بالنادي، وتعرف على فريق العمل من المدربين، معرباً عن إعجابه بالنادي، كما شارك في مباراة استعراضية مع سهيل طيب محمد للاعب منتخبنا السابق ونادي دبي للشطرنج، وانتهت بفوز سهيل طيب.