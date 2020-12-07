نيجريدو.. تألق من «الخليج العربي» إلى «الليجا»

دبي (الاتحاد)

أقل من دقيقة فقط احتاجها ألفارو نيجريدو لاعب فريق قادش، العائد من الإصابة، للتأكيد على أفضليته بتسجيله هدف الفوز الثمين لفريقه أمام برشلونة على ملعب «رامون دي كارانزا» ليحقق الفوز 2-1، في المباراة التي أقيمت السبت الماضي ضمن الجولة الـ12 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم «الليجا».

ومثل الهدف في شباك «البارسا» الثالث في «الليجا» لنيجريدو (35 عاماً)، وهو أسهم في تسجيل 6 أهداف لفريقه في الدوري في الموسم الحالي، بعدما صنع ثلاثة أهداف أخرى، رغم غيابه عن المشاركة بداعي الإصابة في الجولتين الماضيتين أمام ريال سويسداد وإليتشي، علاوة على غيابه عن مباراة غرناطة في الجولة الخامسة.

نيجريدو بقميص النصر

وكشفت عودة نيجريدو إلى أجواء «الليجا» بعد تجربة ناجحة مع النصر في دوري الخليج العربي خلال موسمين على التوالي، حصد خلالهما لقب كأس الخليج العربي في الموسم الماضي 2019- 2020 وتصدر قائمة هدافي «العميد»، عن جاهزية كبيرة للمهاجم المتألق مع فريقه «قادش» الصاعد حديثاً لدوري الدرجة الأولى، بعد إمضائه عقداً لمدة موسم قابل للتجديد.

وشارك نيجريدو لنحو 578 دقيقة مع قادش في «الليجا» في 9 مباريات، وأسهم الفوز الأخير على «البلوجرانا» في استعادة فريقه التوازن بعد ثلاث جولات على التوالي، شهدت خسارته في مباراتين والتعادل في واحدة، ليرتقي إلى المركز الخامس برصيد 18 نقطة ضمن المنافسين على المقاعد المؤهلة للمشاركة القارية.

وتوج نيجريدو قائد فريق النصر السابق، مع المنتخب الإسباني بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2012)، كما سبق له اللعب لفرق من بينها إشبيلية الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي.