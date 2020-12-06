شباب الأهلي والظفرة وبني ياس والإمارات تكمل عقد ربع النهائي

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أقصى الظفرةُ ضيفَه الجزيرة من كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بفوزه عليه بهدف، مساء أمس، في ختام دور الـ16 للبطولة الأغلى، ليكمل «الفارس» مع شباب الأهلي الذي تفوق على حتا 3-0، وبني ياس الذي تغلب على العروبة 2-0، والإمارات الصاعد على حساب اتحاد كلباء 1-0، عقد ربع النهائي.

وخطف «الفارس» هدف الفوز أمام «فخر أبوظبي» في الدقيقة 21، بعد مجهود فردي رائع من الهولندي روشفيل، قبل أن يرسل عرضية إلى البرازيلي دينيلسون بيريرا، حولها في شباك علي خصيف برأسية رائعة، محرزاً الهدف الوحيد في اللقاء، الذي شهد احتساب ضربة جزاء، بعد لمسة يد على صاحب الهدف في الدقيقة 62، أهدرها خلفان مبارك، وجاء تأهل الظفرة على حساب الجزيرة بالذات للموسم الثاني، حيث أقصاه أيضاً من النسخة الماضية في ربع النهائي.

ودشن «الفرسان»، مشوار الدفاع عن اللقب بالفوز على حتا بثلاثية سجلها إيجور جيسوس، وسعيد أحمد، ومحمد جمعة في الدقائق 52 و71 و73.

وتخطى بني ياس فريق العروبة بهدفين أحرزهما أحمد شحدة «أبوناموس» في الدقيقتين 71 و78، فيما صعد «صقور الإمارات»، بعد فوزه الصعب على اتحاد كلباء بهدف، أحرزه محمد سعيد في الدقيقة 96.