«شوماخر الصغير» بطل «فورمولا - 2»

المنامة (أ ف ب)

أحرز الألماني ميك شوماخر، نجل أسطورة «الفورمولا - 1» الأسبق ميكايل، لقب بطولة العالم للفئة الرديفة «فورمولا - 2»، أمس، على حلبة صخير البحرينية. وحل شوماخر «21 عاماً» الذي يستهل مشواره في الفئة الأولى العام المقبل مع فريق هاس، في المركز الثامن عشر، متقدماً بفارق 14 نقطة عن وصيفه البريطاني كالوم إيلوت. وقال الألماني بعد الفوز «أشعر بالارتباك قليلاً في الوقت الحالي، أحتاج لبضعة أيام كي أستوعب ما حصل، أنا فقط سعيد وممتن جداً».

وبعد تتويجه في «الفورمولا - 2»، يحاول ميك السير على خطى والده المريض وبطل العالم 7 مرات، بعد الإعلان الأربعاء الماضي عن تعاقده مع فريق هاس لسنوات عدة.

بعد غياب 9 سنوات عن المشاركة الأخيرة للوالد الأسطوري الذي نجهل أي تفاصيل عن وضعه الصحي، بعد حادث تزلج خطير عام 2013، يخوض ميك بداياته العام المقبل، بعدما لاحقته باكراً مقارنات مع مسار والده نجم فيراري السابق.

وكان شوماخر الابن انضم إلى أكاديمية فيراري للسائقين في سعيه للانتقال إلى فريق «الحصان الجامح»، والسير على خطى والده «البارون الأحمر» الذي قاد الصانع الإيطالي إلى قمة الفئة الأولى، محرزاً معه لقب بطولة السائقين 5 مرات والصانعين 6 مرات، علماً بأن سجل «شومي» يتضمن سبعة ألقاب عالمية للسائقين بين 1994 و2004.