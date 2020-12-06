«الأولمبية الوطنية» تدعم ترشح العتيبة لرئاسة «دولي الملاكمة»

دبي (وام)

خاطبت الأمانة العامة للجنة الأولمبية الوطنية اللجان الأولمبية في دول العالم، للتعريف بالبرنامج الانتخابي لأنس العتيبة رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، والمرشح لمنصب رئيس الاتحاد الدولي في الانتخابات التي ستجرى «عن بُعد» يوم 12 ديسمبر الجاري.

وأكدت اللجنة في خطابها أن العتيبة كفاءة رياضية مميزة، يملك خبرات إدارية كبيرة على مدار 25 عاماً في الحقل الرياضي، تدرج فيها من المحلية إلى العالمية عبر اتحاد الملاكمة المحلي، ثم عضواً بالمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، ثم رئيساً للاتحاد الآسيوي، ونائباً لرئيس الاتحاد الدولي، وأكدت أنه يملك رؤية طموحة لخدمة الرياضيين المنتمين لرياضة الملاكمة في العالم، للحفاظ على مكتسبات اللعبة، ودعم أبطالها في كافة المحافل وأنه يؤمن بقيم العدالة والمساواة بين الجنسين، لتحقيق أحلامهم الأولمبية، والحصول على حقوقهم كاملة، كما أنه عضو في اللجنة الأولمبية الوطنية بالإمارات اعتباراً من عام 2016،

وعضو فاعل أيضاً في عدة منظمات مجتمعية بالإمارات.

وأعرب العتيبة عن شكره وتقديره للجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، على دعم سموه الكبير له، ليس في ترشحه حالياً فقط لانتخابات الاتحاد الدولي للملاكمة، وإنما لدعمه من قبل في انتخابات الاتحاد الآسيوي التي فاز برئاستها في عام 2018، مشيراً إلى أنه يبذل كل جهده حالياً في التواصل مع الاتحادات الوطنية حول العالم لشرح برنامجه الانتخابي، ومشروعه الطموح لتطوير اللعبة والحفاظ على مكتسباتها التاريخية.