كاندي « المدمر»!

باريس (أ ف ب)

حقق الكيني كيبيووت كاندي «24 عاماً» الرقم القياسي العالمي لسباق نصف الماراثون في فالنسيا، بتسجيله 57:32 دقيقة، متقدماً على الأوغندي جاكوب كيبليمو بطل العالم 57:37 دقيقة.

وكان الرقم القياسي العالمي السابق بحوزة الكيني كاموورور والبالغ 58:01 دقيقة، سجّله عام 2019 في كوبنهاجن.

وفي هذا السباق السريع، نجح 4 عدائين في النزول تحت الرقم القياسي السابق هم كاندي، كيبليمو، بالإضافة إلى الكينيين كيبروتو «57:49 دقيقة» وموتيسو «57:59 دقيقة».

ونجح كاندي في إنجاز لافت بإنهاء رابع سباق نصف ماراثون هذه السنة نزل في جميعها تحت حاجز 59 دقيقة.

ويؤكد مسار فالنسيا سرعته، وما عزز أرقام أمس حال الطقس المناسبة، مسار مسطح معروف بسرعته الفائقة واستخدام جيل جديد من الأحذية «السحرية» ذات الألواح الكربونية