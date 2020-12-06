ميلين مدرباً لـ «النصر 21»

معتصم عبدالله (دبي)

أعلنت إدارة نادي النصر، التعاقد مع الكرواتي فيردو ميلين، لقيادة فريق «العميد» تحت 21، بعد تراجع نتائج «الأزرق» في دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، حيث يحتل المركز الـ12 برصيد 8 نقاط فقط، بعدما حقق الفوز في مباراتين، والتعادل في واحدة مقابل الخسارة 5 مرات.

ويملك ميلين «43 عاماً» المدرب السابق لمنتخب كرواتيا تحت 19 عاماً، خبرات جيدة على الصعيد المحلي، بعدما سبق له التعاقد مع اتحاد الكرة عام 2017 مدرباً لمنتخب الناشئين، قبل تحوله لاحقاً إلى قيادة منتخب الشباب عام 2019، وصولاً إلى نهاية مشواره، بعد فشل «الأبيض» في التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2020.