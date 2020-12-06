ديمبلي.. «تمدد عضلي»

مدريد (أ ف ب)

كشف نادي برشلونة الإسباني، أمس، عن إصابة مهاجمه الفرنسي عثمان ديمبلي بتمدد في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن، من دون أن يكشف عن فترة غيابه عن الملاعب. وقال النادي الكتالوني في بيان «أثبتت الفحوص التي خضع لها عثمان ديمبلي إصابته بتمدد عضلي في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن، التمدد ضعيف، وتتحدّد عودته إلى الملاعب بحسب تطور الإصابة».

وكان ديمبلي بطل العالم في صفوف منتخب بلاده في «مونديال 2018»، سجل 4 أهداف في 12 مباراة هذا الموسم، بينها هدف ثمين في مرمى يوفنتوس الإيطالي «2 - صفر» في دوري أبطال أوروبا.

وتعرّض ديمبلي للإصابة خلال المباراة التي شارك فيها احتياطياً مطلع الشوط الثاني، وخسرها فريقه أمام قادش 1- 2 في الدوري الإسباني.

ولطالما تعرض ديمبلي لإصابات متكررة في مسيرته، وهو خاض 9 مباريات فقط في صفوف برشلونة الموسم الماضي، حيث أصيب مرتين وخضع لجراحة بسبب تمزق عضلي في فخذه.