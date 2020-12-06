«جدى» تنتزع ناموس الشوط الرئيسي بالفترة الصباحية

أبوظبي (الاتحاد)

انتزعت «جدى» لحارب سالم العميمي ناموس الشوط الرئيسي الأول للفترة الصباحية، وسجلت زمناً قدره 9:08:1 دقيقة، وفي الشوط الثاني كان الموعد مع «نهابة» لسليم الجبة العفاري وبتوقيت قدره 9:05:4 دقيقة، وخطف «المختبر» لمحمد قناص العامري ناموس الشوط الثالث بتوقيت قدره 9:07:4، وفي الشوط الرابع طار «متعب» لأحمد سبعين المحرمي مع المركز الأول بتوقيت بلغ 9:08:6 دقيقة، وفي الشوط الخامس تصدرت «معراض» لمحمد سلطان المنصوري المركز الأول بتوقيت قدره 9:14:6 دقيقة، وكسبت «باروتة» لسالم دري الفلاحي ناموس الشوط السادس بزمن قدره 9:08:3 دقيقة.

وفي الشوط السابع، حلقت «سمحة» لحميد سعيد النيادي مع المركز الأول بتوقيت بلغ 9:12:7 دقيقة، وفي الشوط الثامن كانت «الذيبة» لحمد سالم العامري أول الواصلات لخط النهاية بزمن بلغ 9:07:2 دقيقة، وفي الشوط التاسع خطف «حشيم» لحميد عبدالله حميد الدرعي الناموس بتوقيت قدره 9:11:09 دقيقة، وفي عاشر أشواط الفترة الصباحية تصدر «الشلال» لمالكه لاهوم الفهيدة المري في المركز الأول مسجلاً أفضل توقيت 9:04:9 دقيقة.

وأسفرت الأشواط من الحادي عشر إلى العشرين عن فوز «سمحة» لأحمد الأصلي الشامسي، و«شقرا» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري، و«ملفي» لخليفة حمدان الوهيبي، و«منذر» لعمر سيف الخاطري، و«مشغلة» لمحمد فاضل المزروعي، و«راهية» لأحمد الدحبة العامري، و«شاهين» لسعد الفهيدة المري، و«النايف» لمحمد جار الله المري، و«ميراج» لمبارك سالم الشامسي.

وحصل جميع الفائزين بأشواط الفترة الصباحية على جائزة نقدية، بعد منافسات شهدت مشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء دول الخليج العربي.