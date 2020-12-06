َ«أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو» ترسم مشهد العودة بنجاح

ريو دي جانيرو (وام)

سيطرت البرازيل على صدارة الترتيب العام في منافسات اليوم الأول من بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو، المقامة حالياً على صالة «كاريوكا أرينا 1» في المجمع الأولمبي بمدينة ريو دي جانيرو، حيث حصدت 115 ميدالية، وسط مشاركة 7 دول في البطولة، فيما حلت تشيلي بالمركز الثاني، وجاءت الأرجنتين ثالثة.

وعلى مستوى ترتيب الأكاديميات، حلقت أكاديمية «جي أف تيم» البرازيلية بالصدارة برصيد 86160 نقطة، حصيلة 17 ميدالية، منها 5 ذهبيات، و7 فضيات، و5 برونزيات، ونجح لاعبوها في الفوز في 122 نزالاً على مدار اليوم الأول من البطولة، التي أقيمت وسط تطبيق دقيق للإجراءات الاحترازية وفقاً للبروتوكول الطبي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، حفاظاً على سلامة اللاعبين والمنظمين والحكام.

وأكد طارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو، أن منافسات اليوم الأول كانت قوية، وسط مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات المصنفين الأوائل في البرازيل والعالم، لافتاً إلى أن وجود أكثر من 180 لاعباً من الأبطال أصحاب الحزام الأسود في البطولة، كفيل بإشعال المنافسة أكثر في اليوم الثاني.

وأشاد بالانضباط والالتزام من جانب اللاعبين وتطبيق الإجراءات الاحترازية في اليوم الأول، وقيام الحكام بمراقبة ذلك مع إصدار القرارات العقابية المناسبة بحق اللاعبين في حال وجود أي مخالفة في تطبيق البروتوكول الطبي، حيث لم يسمح لأي لاعب بخلع كمامة الوجه إلا عند نزول البساط للمنافسة.

وقال البحري: تم إيقاف نزالات اليوم الأول لمدة ربع ساعة لإعادة تعقيم المكان بالكامل، وهو ما يؤكد أن الإمارات كسبت التحدي، مما دفع مسؤولي الاتحادات الوطنية والقارية إلى تقديم التهنئة إلى عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، على هذا النجاح الكبير.

وأضاف: ظهور عدد كبير من الوجوه الجديدة، أهم مكاسب اليوم الأول، وجولة ريو دي جانيرو جراند سلام نقطة تحول مهمة في عودة النشاط الدولي لرياضة الجو جيتسو بعد الإقبال الهائل على المشاركة، والنجاح الكبير الذي حققته فنياً وتنظيمياً.

من ناحيته، عبر والتر ماتوس رئيس الاتحاد البرازيلي للجو جيتسو، عن شكره للاتحاد الإماراتي، وتقديره لشجاعة القرار بتنظيم البطولة في هذه الظروف، مشيراً إلى أن جولة أبوظبي جراند سلام في ريو دي جانيرو كل عام تعتبر عيداً لأسرة الجو جيتسو في البرازيل، ولذا نحن حريصون على التواجد والمشاركة بقوة في النسخة الـ 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو التي ستقام في فبراير المقبل.