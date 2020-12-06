«غزوان الخالدية» يحلق بالشوط الرئيس في العين

العين (الاتحاد)

حقق المدرب هلال العلوي ثنائية مستحقة متضمنة فوز «غزوان الخالدية» لأبوظبي للسباقات بقيادة هوجو ليبوك، بالشوط الرئيس على لقب زاخر، والذي أقيم يوم أمس الأول بمضمار العين، وتألف من 7 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة.

وأكد «غزوان الخالدية» البالغ من العمر 8 سنوات، مكانته كنجم في سباقات السرعة، حين تفوق على منافسيه في الشوط الثاني لمسافة 1000 متر، قاطعاً المسافة في زمن وقدره 1:04:44 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني للعلوي عبر «دينار الخالدية» للإسطبلات الوطنية، وقيادة الفارس باتريك كوسجريف، في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر على لقب الخبيصي، مسجلاً زمناً وقدره 1:35:83 دقيقة.

واكتسح «أونلي سموك» لإسطبلات العجبان، بإشراف عبدالله الحمادي وقيادة الفارس البرازيلي بيرناردو بينيرو، منافسيه بفارق 9.5 طول في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر على لقب القطارة ومسجلاً 1:49:04 دقيقة.

وحصد «هزيم الرعد» لحسن صالح الحمادي، بإشراف أحمد الشميلي، وقيادة أنطونيو فريزو، وبفارق 4.25 طول جائزة الشوط الأول لمسافة 1000 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز، ومسجلاً زمناً وقدره 1:05:53 دقيقة.

ولم يخرج بطل الملاك خالد خليفة النابودة من السباق خالي الوفاض، حين تألق «أف ماس» بإشراف أرنست أورتيل وقيادة تاج أوشي في الشوط السابع والختامي لمسافة 2000 متر على لقب المرخانية، ومسجلاً 2:19:65 دقيقة.

ودون عميد المدربين علي راشد الرايحي، اسمه في قائمة الفائزين، حين أسرج الجواد «فيث أند فورتيون» لحميد راشد الرايحي وقيادة ساندرو بايفا، للفوز بالشوط الرابع لمسافة 1600 متر على لقب الجيمي، ومسجلاً 1:37:82 دقيقة.

وتألق الثنائي خليفة مطر النيادي والفارس العماني سيف البلوشي، في الشوط السادس لمسافة 1600 متر على لقب الصاروج، بفوز قوي للجواد «أف رمز» لمحمد سالم العفريت، وسجل البطل 1:48:17 دقيقة.

وشهد السباق وتوج الفائزين محمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية والجولف والرماية.