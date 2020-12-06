ذهبيتان لـ «الأريام» و«دبي» في ختام «الشارقة كلباء»

محمد حسن (الشارقة)

حصدت خيول إسطبلات «الأريام العربية»، وخيول «مربط دبي»، ذهبيتين لكل منهما، خلال ختام النسخة الثانية لمهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي، الذي أقيم على مدار 4 أيام بمنتزه كورنيش كلباء بالمنطقة الشرقية بالشارقة، وخصص للخيول عمر 1-3 سنوات، فيما نالت خيول مربطي الهواجر والبيرق ذهبية واحدة لكل منهما.

وشهدت فعاليات الختام التي أقيمت أمس الأول منافسات مثيرة خلال البطولات الست، حيث كانت الانطلاقة ببطولة المهرات عمر سنة، والتي حسمتها لصالحها «الأريام الظنة» لإسطبلات الأريام العربية، وأحرزت المركز الأول واللقب الذهبي، تاركة الوصافة واللقب الفضي للمهرة «آر أيه كيه عنود» لمربط رأس الخيمة، فيما حلت ثالثة ونالت البرونز «دي سماحة» لمربط دبي.

واعتلت «إي كيه أس ياسمينة» لمربط الهواجر صدارة ‬‬المهرات عمر سنتين، وحازت على اللقب الذهبي، ونالت اللقب الفضي «أس كيو جوهرة» لمربط الصقران، بينما ذهب البرونز إلى «أريام الريماس» لمربط الريماس.

وأهدت «دي فنانة» الذهبية الأولى لمربط دبي، عندما نالت صدارة المهرات عمر 3 سنوات، وجاءت في المركز الثاني ونالت الفضة «دي مودي» لمربط غالب، فيما حصلت على البرونز «ثريا الهواجر».

وأكمل «دي شرار» الثنائية الذهبية لمربط دبي، بعدما توج بالمركز الأول في بطولة الأمهار عمر سنة، وحل ثانياً ونال اللقب الفضي، «درياب الهواجر» لمربط الهواجر، وحصل على البرونز «الأريام حشيم» للشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان.

وجاء اللقب الذهبي الثاني لإسطبلات الأريام عبر «الأريام جمر» بطل الأمهار عمر سنتين، وجاء ثانياً «طحان غالب» لمربط غالب، وحصل «ع ج سابي» لمبارك سعيد الهاجري، على اللقب البرونزي.

ومنح «ج قرقشان» مربط البيرق، ذهبية الأمهار عمر 3 سنوات، بإحرازه المركز الأول، وحل ثانياً «أس جي ساري» لمحمد مهند المناديلي، فيما جاء ثالثاً وحصل على البرونز «إي اس زين» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي.

وقال خليفة النعيمي الرئيس التنفيذي لإسطبلات الأريام العربية، إن النتائج المميزة لإسطبلات الأريام في الفترة الأخيرة تعود للدعم والاهتمام الكبير لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وأعرب النعيمي عن سعادته للنتائج الطيبة لخيول الإسطبل في مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي، لا سيما وأن البطولة مخصصة للخيول الصغيرة، الأمر الذي يعزز اهتمامنا بالإنتاج الذي يدعم مسيرة الإسطبل في المستقبل.

وأضاف: الأريام حافظت على انطلاقتها القوية في بطولة الإمارات الوطنية عبر خيول صغيرة السن، وفي هذه البطولة حافظنا بنجاح على لقب المهرات عمر سنة، والذي حققناه الموسم الماضي، كما حققنا أيضاً لقب الأمهار عمر سنتين.

وأكد النعيمي جاهزية خيول الأريام للاستحقاقات المقبلة، خاصة بطولة الإمارات للمربين في يناير المقبل، وكذلك البطولات الدولية التي ستقام في شهري فبراير ومارس المقبل بالدولة.