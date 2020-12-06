«دولي الجودو» يختار سفيرين للمناخ

أبوظبي (الاتحاد)

تلقى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو سفير الصداقة والسلام والإنسانية، رسالة عبر حسابه الخاص من رئيس الاتحاد الدولي للجودو السيد ماريوس فايزر، تفيد باختيار النمساوية سابرينا والبرازيلي فلافيو سفيرين للاتحاد في مجال المناخ، وتأتي مبادرة الاتحاد الدولي بوصفه أحد الاتحادات الموقعة على اتفاقية إطار العمل الرياضي من أجل المناخ مع الأمم المتحدة «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ».

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي: مبادرة الاتحاد الدولي للجودو تدعو للعمل من أجل تحسين المناخ، بمشاركة المنظمات الرياضية من منطلق مسؤوليتنا في السعي نحو الحياد المناخي من أجل كوكب أكثر أماناً.

وأضاف الدرعي: اللاعبة الإسبانية سابرينا والبرازيلي فلافيو كلاهما ناشط من أجل خلق مجتمع أفضل وكوكب أكثر أماناً، وصوتاهما مهمان، خاصة أن سابرينا ما زالت لاعبة جودو مميزة، وتسعى للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو2021، وقد طورت منذ سنوات العديد من البرامج التعليمية في آسيا خاصة في نيبال وبوتان، أما فلافيو فيعمل بلا كلل لتوفير حياة أفضل للشباب الذين يعيشون في ظروف صعبة في البرازيل، وله عدة برامج إنسانية في بلاده خدمة للجيل الصاعد، وهذا يؤكد أن رسالة الاتحاد الدولي للجودو ليست قاصرة على تنظيم المنافسات والبطولات الرياضية، فهو ملتزم بالمساهمة في مختلف المجالات، وبصفتنا موقعين على إطار عمل الأمم المتحدة للرياضة من أجل تغير المناخ، والعمل على تثقيف الشباب ورفع مستوى الوعي، بهدف مواصلة العمل لتحسين المناخ بزراعة شجرة في كل بلد من الأعضاء، كما حدث في عام 2019، عندما شارك مجتمع الجودو في زراعة 6000 شجرة حول العالم تحت شعار «ازرع شجرة»، بمناسبة اليوم العالمي للجودو، وكانت عاصمة دولة الإمارات أبوظبي من بين دول العالم، التي زرعت شجرة التسامح، وسيتكرر ذلك في أكتوبر 2021.