الشارقة وشباب الأهلي والوحدة على قمة دوري السلة

علي معالي (دبي)

ابتسمت الأرض لأصحابها في الجولة الثانية من إياب الدوري التمهيدي لبطولة دوري السلة للرجال، وسجلت في مباريات مجموعتها الأولى فوز الشارقة على النصر 81-62، وتحقيق البطائح لانتصار صعب على الوصل 64-61، وواصل الوحدة صدارة مجموعته الثانية بفوزه على العين 71-55، واستمر الظفرة في ملاحقة المتصدر بفوزه على الجزيرة 81-71.

وبنتائج الجولة، رد حامل اللقب الشارقة الاعتبار لخسارته ذهاباً أمام النصر الشهر الماضي، واقتنص نقطته الـ10، ليدخل شريكاً على صدارة فرق المجموعة مع شباب الأهلي، واستعاد البطائح مركزه الثالث برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطتين عن النصر الرابع، وحافظ الوصل على مركزه الخامس والأخير برصيد 6 نقاط.

وعلى صعيد المجموعة الثانية، عزز الوحدة مركزه الأول بالعلامة الكاملة وبرصيد 12 نقطة، بفارق نقطة عن الظفرة، وحافظ بني ياس على مركزه الثالث برصيد 7 نقاط، ودخل الجزيرة والعين في شراكة على المركز الأخير برصيد 6 نقاط.

من جانب آخر، اعتمد الاتحاد العربي لكرة السلة برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، في اجتماع تم بنظام «أون لاين»، بطولات موسم 20 /‏ 21 في مقدمتها بطولة منتخبات الرجال التي تستضيفها الإمارات والتي تم تعديل موعدها من الثلث الأخير لشهر يناير المقبل إلى الأسبوع الأول من فبراير، حرصاً من الاتحاد على دخول المنتخبات العربية مباشرة في التصفيات القارية، بالإضافة إلى بطولة منتخبات السيدات وبطولتي الأندية رجال وسيدات وبطولتي الناشئين تحت 16 سنة للشباب والشابات.