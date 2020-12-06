«السماوي» يكسر صمود العروبة بـ«ثنائية أبوناموس»

معتصم عبدالله (دبي)

انتظر بني ياس حتى الثلث الأخير، من عمر مباراته أمام ضيفه العروبة «الممثل الثاني لأندية دوري الدرجة الأولى»، لينجح في تسجيل هدفين، بتوقيع مهاجمه أحمد شحدة «أبوناموس» في الدقيقتين 71 و78، حسم بهما مواجهة دور الـ16، أمس، ليحجز مقعده في ربع نهائي كأس رئيس الدولة، أمام ضيفه الوصل المتأهل على حساب الفجيرة 1 - صفر، أمس الأول.

ونجح العروبة المتأهل من التصفيات التمهيدية لأندية دوري الدرجة الأولى، في فرض التعادل السلبي، خلال الشوط الأول، والذي قدم فيه الضيوف أداءً دفاعياً متميزاً، ونجحوا في الحد من خطورة أصحاب الأرض الذين اكتفوا بفرصة وحيدة لسهيل النوبي، لعبها بعيدة من مرمى الحارس المتألق محمد قيوضي، قبل أن يرد فتحي ساخي مهاجم العروبة بهجمة مماثلة، لم يكتب لها النجاح، قبل نهاية الشوط الأول.

وواصل «السماوي» ضغطه المتواصل في الشوط الثاني، لينجح أخيراً في كسر صمود دفاع العروبة، بعد كرة عرضية لـ«البديل» شاهين سرور، أرسلها من الجهة اليمنى وحولها «أبوناموس» برأسه في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى العروبة.

وعاد شاهين سرور الذي شارك بدلاً من محمد حمدان، ليهدي كرة الهدف الثاني، إلى زميله أحمد شحدة الذي لم يتوانَ في إيداع الكرة التي تسلمها بيسراه داخل المنطقة، وسددها بيمناه مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة 78، وهي «الثنائية الأولى» في الموسم في سجل «أبوناموس» المقيد في فئة المواليد بصفوف بني ياس.

وأنهت ثنائية «السماوي» الذي وصل في الموسم الماضي «الملغى» إلى الدور نصف النهائي، قبل خروجه أمام الظفرة 0 - 1، مغامرة ضيفه العروبة مبكراً، وهو الخروج الثاني للأخير من الدور ذاته بعد الأول موسم 2016 - 2017 أمام الشارقة 2 - 3.

إيسايلا: شوط منحنا الأفضلية

شدد الروماني دانيال إيسايلا مدرب بني ياس، على التباين الكبير لأداء فريقه في شوطي مباراة أمس أمام العروبة، لافتاً إلى أن أفضلية «السماوي»، في الصناعة والتسجيل خلال الشوط الثاني منحته الأفضلية، لتحقيق نتيجة إيجابية، صعدت بالفريق إلى ربع النهائي، أمام منافس اعتمد على التكتل ودفاع المنطقة، وقال «الأداء انقسم على شوطي المباراة، حيث عاب الأداء البطء، وغياب التركيز في النصف الأول، على عكس الشوط الثاني الذي صنع فيه الفريق الكثير من الفرص، ونجح في التسجيل، ليضمن الفوز والتأهل، معبراً عن سعادته في تخطي العروبة، والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

العبيدي: سعيد لعدم الخسارة بنتيجة عريضة

لم يمنع الوداع المبكر للعروبة من دور الـ16 لكأس رئيس الدولة، مدربه البلجيكي من أصل تونسي فتحي العبيدي، من التعبير عن سعادته، رغم الخسارة 0-2، وقال «سعيد لعدم الخسارة بنتيجة عريضة أمام أحد أفضل فرق دوري المحترفين».

ولفت إلى أن الخسارة بهدفين أمام فريق بحجم بني ياس، تعد نتيجة منطقية، نظراً للفوارق الفنية بين الفريقين، وأكد على الاستفادة الكبيرة للاعبي فريقه من المباراة، والتي ستدعم مشواره في منافسات دوري الدرجة الأولى، حيث يحتل العروبة المركز التاسع برصيد نقطة، بعدما خاض مباراتين فقط، خسر الأولى أمام مضيفه دبا الفجيرة 0-2، وتعادل في الثانية مع العربي 1-1.