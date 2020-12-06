«الصقور» يطيح «النمور» بـ «هدف سعيد»

فيصل النقبي (رأس الخيمة)

تأهل فريق الإمارات إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوزه الصعب على اتحاد كلباء بهدف، مساء أمس، ضمن دور الـ 16 للبطولة، وذلك بعد مباراة ماراثونية، أقيمت على استاد نادي الإمارات، وامتدت إلى شوطين إضافيين، بسبب التكافؤ الواضح بين الفريقين، في السيطرة والاستحواذ على الملعب، والفرص الضائعة، قبل أن يتمكن محمد سعيد اللاعب «البديل» في «الصقور»، من حسم النتيجة في الدقيقة 96، إثر تسديدة قوية داخل الشباك، في غياب التغطية من مدافعي اتحاد كلباء.

وأكمل «النمور» اللقاء بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة 58، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه أحمد جشك، إثر تدخله القوي مع سبيل غازي، ومثل النقص العددي، دافعاً قوياً لبذل المزيد من الجهد، رغم محاولات فريق الإمارات لاستغلال الظروف، كما أشهر الحكم البطاقة الحمراء لدا سيلفا مدرب اتحاد كلباء، عقب نهاية المباراة نتيجة الاحتجاج على قراراته.

وكان فريق الإمارات قريباً من الوصول إلى مرمى الحارس يوسف الزعابي، في أكثر من محاولة، عن طريق تومي توبار ودييجو دا سيلفا، إلا أن عدم التركيز أدى إلى إهدار الفرص تباعاً، كما حاول محمد جمال اللجوء إلى التسديد من خارج المنطقة، من دون جدوى.

وعاد اتحاد كلباء إلى المباراة، في الشوط الثاني، رغم طرد جشك الذي شكل خطورة على مرمى الحارس علي صقر، بعد التغييرات التي أجراها دا سيلفا، بدخول فهد سبيل وأحمد عامر وناصر عبدالهادي، بدلاً من سلطان الزعابي، ووليد عمبر ودافيد مارياني، من دون أن ينجح في استغلال الفرص التي حصل عليها لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وفي الشوط الإضافي الأول رجحت كفة «الصقور» بقدم محمد سعيد.

جوكيكا: سعداء بالتأهل

أبدى جوكيكا مدرب فريق الإمارات سعادته بالفوز على اتحاد كلباء، والتأهل إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة، بعد مواجهة قوية امتدت إلى شوطين إضافيين، وقال إن اللاعبين كانوا في المستوى المطلوب، بالأداء الجيد الذي منحهم فرصة حسم النتيجة، بعد الاحتكام إلى شوطين إضافيين.

وقال: يجب أن نتذكر قيمة هذا الفريق الذي تفوقنا عليه؛ لأنه يقدم مستوى جيداً في بطولة الدوري، وجميع اللاعبين استمدوا الثقة التي ساعدتهم على مواجهة المنافس، رغم غياب بعض العناصر عن التشكيلة الأساسية، ولم نمنح اتحاد كلباء المساحة التي يبحث عنها، كما دفعنا ببعض اللاعبين للمرة الأولى في «التوليفة» الأساسية، وكانوا في المستوى المتوقع.

دا سيلفا: قرارات الحكم غير موفقة

انتقد خورخي دا سيلفا مدرب اتحاد كلباء بعض القرارات لحكم مباراة فريقه أمام «صقور الإمارات»، أمس، في مباراة دور الـ 16 لكأس رئيس الدول، مؤكداً أن الهدف الذي انتهت عليه المباراة لمصلحة المنافس سبقته مخالفة، لم يحتسبها الحكم لمصلحة اللاعب مالابا، إلى جانب بعض القرارات الأخرى التي لم يوفق فيها حكم المباراة، مثل حالة الطرد.

وأشار مدرب كلباء إلى أن اللاعبين ارتكبوا بعض الأخطاء في المباراة، وكانت حاضرة في اللقاءات الماضية، والفريق لم يلعب بالشكل المطلوب، موضحاً أن المهم بعد المباراة، التركيز على اللقاء المقبل الذي يجمع بين اتحاد كلباء وخورفكان، في الجولة التاسعة الدوري الخليج العربي.