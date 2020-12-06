«العميد» يعبر «أمواج العنابي» بـ «اللياقة الذهنية»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

قادت ركلات الترجيح النصر، إلى عبور دور الـ16 لكأس رئيس الدولة، للمرة الثالثة، منذ تتويجه الرابع بلقب البطولة موسم 2014 - 2015، وأهدته فوزاً مهماً على حساب الوحدة الذي فشل في تخطي ثمن النهائي للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن أقصاه دبا الفجيرة والجزيرة في آخر موسمين.

وصعد «العميد» إلى ربع النهائي، ورغم أنه أقل خطورة على المرمى نسبياً، قياساً بفرص «أصحاب السعادة»، فإن «الأزرق» لعب بتركيز عالٍ أسهم في أن يكون حاضراً بقوة في المشهد الأخير من المباراة.

ولعب البرازيلي لوفانور مهاجم الوحدة دوراً كبيراً في خروج فريقه بإهداره فرصتين، كان تسجيل واحدة منهما كفيلاً بحسم المواجهة في وقتها الأصلي، ومشاركته للمباراة الثانية تطرح السؤال على رازوفيتش الذي أصر على الدفع باللاعب للمباراة الثانية على التوالي، رغم عدم جاهزيته، رغم أن المدرب يملك حلولاً أخرى.

وفي المقابل، نجح الحارس المتألق محمد الشامسي في منع هجوم «العميد» من زيارة شباكه طوال 120 دقيقة، إلا أنه لم يوفق في ركلات الجزاء، بعكس أحمد شمبيه الذي نجح في قيادة فريقه إلى الفوز بمستوى متميز أنهاه بالتصدي الرائع لتسديدة خميس إسماعيل من ركلة ترجيح الرابعة.

وغلب الجانب التكتيكي على المباراة، والتركيز على التفاصيل الصغيرة بصورة مبالغ فيها، في بعض الأحيان، وأدى ذلك إلى «قتل المتعة»، وجعل اللقاء يمتد إلى 120 دقيقة.

وقال كرونوسلاف مدرب النصر: المباراة قوية، وصعبة، وهناك الكثير من الأمور التكتيكية، وسعيد بالفوز، وهذا إيجابي في غرفة الملابس، وأهنئ اللاعبين على ما قدموه، وبعثوا برسالة قوية إلى مشجعي النادي، بأنهم فريق قوي ومقاتل، وهذه الدفعة تمنحنا عزيمة أكبر استعداداً للمباراة المقبلة.

وقال رازوفيتش مدرب الوحدة: توقعنا التأهل، ولعبنا بطريقة ذكية، وللأسف لم نستغل الفرص، وهذا شيء صعب، ولكن يجب أن نتجاوزه، و«الترجيحية» هي «ركلات الحظ»، لا يمكن أن تتوقعها، وهذه كرة القدم، والفريق أدى ما عليه في المباراة.