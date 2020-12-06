مبارك: «المتعة 45»!

علي معالي (الشارقة)

عادت الثقة من جديد إلى «الملك»، بعد تخطي عقبة خورفكان في دور الـ 16 لكأس رئيس الدولة، والتأهل إلى دور الثمانية، وفتح الفوز على «النسور» بهدفين، مساء أمس الأول شهية «الملك»، ليس فقط للمحطة المقبلة من الكأس، بل لبطولة الدوري التي يتصدرها الفريق بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه.

سيطرت «كتيبة العنبري» تماماً على أول 45 دقيقة، وحسم النتيجة خلال أول 20 دقيقة، قبل أن يفرض «صاحب الأرض» هيمنته على الشوط الثاني، من دون تعديل النتيجة.

وجاءت تصريحات لاعبي الشارقة، لتؤكد طموح الفريق في المستقبل، وهو ما أشار إليه الحارس عادل الحوسني الذي شدد على أن «الملك» يفكر في كيفية الفوز بجميع البطولات التي يشارك فيها، وقال: دخلنا مباراة خورفكان بحالة تركيز، وسجلنا هدفين، لذلك انتهت المباراة لمصلحتنا.

وأشاد سالم سلطان بزملائه، وقال: قدمنا مباراة قوية أمام منافس لديه إمكانيات جيدة، والمهم أننا حققنا الفوز والتأهل، وننتظر حالياً في عودة دوري الخليج العربي بـ «الجولة التاسعة».

من جانبه، أكد أحمد مبارك مدير الفريق، أن «الملك» قدم كل «حاجة حلوة» في كرة القدم، خلال الشوط الأول، ولكن تراجعنا في الشوط الثاني، وقال: مباريات الكأس تحدث بها المفاجآت، لذلك سجلنا هدفين في «النصف الأول، الذي قدمنا خلاله كرة ممتعة، ولا إرادياً تراجع اللاعبون في «النصف الثاني» كثيراً للحفاظ على التقدم، وتمنيت أن يستمر الأداء الذي ظهرنا عليه خلال الشوط الأول.

وأضاف: لم يطلب عبدالعزيز العنبري من اللاعبين التراجع في الشوط الثاني، بل التقدم والهجوم، حتى نحافظ على ما قدمناه في أول 45 دقيقة.

وقال أحمد مبارك: خورفكان هو الآخر تطلع إلى الفوز، لذلك اجتهد أكثر وأتيحت له عدد من الفرص، والشارقة استفاد من الدرس السابق، في مباراة «النسور» التي انتهت بالتعادل في الدوري، لذلك أرى أننا حصلنا جيداً، وقمنا بمذاكرة المنافس في الكأس، وتحقق لنا ما نريده في النهاية، بالتأهل إلى دور الثمانية، وعلينا الآن التركيز بمنتهى القوة في عودة الدوري.

وعن طرد محمد عبدالباسط: نشاهد فيديو الحالة، وإذا كان الرأي بين إدارة الكرة، أن اللاعب لا يستحق الطرد، سيتم تقديم احتجاج إلى اتحاد الكرة، لرفع البطاقة الحمراء عن اللاعب، ولا يمكن وأنا في مكان بعيد عن الملعب، الحكم على القرار المباراة، لكن تتم العودة إلى الفيديو لمعرفة خطوتنا المقبلة لحفظ حقوق النادي.

من جانب آخر، حصل الفريق على راحة 24 ساعة، على أن يعود إلى التدريبات اليوم، استعداداً لمباراة الوصل المقبلة في الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي.