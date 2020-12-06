جماهير العين «غاضبة»

معتز الشامي (دبي)

يعود العين إلى التدريبات مساء اليوم، وذلك بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة بيدرو إيمانويل للاعبين لمدة 24 ساعة، أمس، عقب الخسارة من عجمان بهدف، في دور الـ 16 لكأس رئيس الدولة، والوداع المبكر للبطولة التي تعد مفضلة لجماهير «الزعيم»، التي خيمت عليها حالة من الحزن، بسبب تواضع وسوء المستوى، الذي أدى إلى الخسارة أمام بني ياس 1-4، في الجولة الثامنة للدوري، ووداع «البطولة الأغلى» مبكراً أمام عجمان، أمس الأول، في مباراة شهدت عدم ظهور «البنفسج» بالمستوى المنتظر، الأمر الذي أغضب جماهيره التي كانت تمني النفس في إعادة «لملمة» أوراق الفريق سريعاً، عقب الخسارة القاسية في الدوري، والعمل على التعويض في الكأس، وهو ما لم يحدث، في ظل استمرار الظهور السلبي في الأداء العام للفريق.

وتفيد المتابعات أن فكرة إقالة بيدرو وجهازه المعاون، والتي تطالب الجماهير العيناوية بها، ليست مطروحة على الطاولة، على الأقل في الوقت الحالي، بسبب الظروف الحالية، والتي لا تتيح خياراً أفضل، في ظل العمل الكبير الذي قامت به الإدارة منذ بداية الموسم، لتوفير كل ما يلزم لإنجاح مهمة الفريق، غير أن الغيابات في العديد من المراكز لظروف الإصابة، وقفت حائلاً أمام ظهور الفريق بالصورة المنتظرة، خاصة أن «البنفسج» لم يلعب أي مباراة «كامل العدد» منذ انطلاقة الموسم.

ورغم الخسارة والوداع المبكر أمام «البرتقالي»، إلا أن العين سيطر على مجريات اللعب، خاصة في الشوط الثاني الذي تواجد فيه «الزعيم» داخل منطقة عجمان تقريباً، ولكن غاب التوفيق، بالإضافة إلى تسرع الخط الأمامي في إنهاء الهجمة، كما تأثر العين بعدم التركيز في اللمسة الأخيرة التي كانت كفيلة بتصحيح الصورة تماماً.

فيما ينتظر أن يعقد الجهاز الإداري جلسة مع اللاعبين قبل تدريبات اليوم، لمطالبتهم بضرورة تصحيح الصورة في الدوري، بداية من الجولة التاسعة، وتقديم مستويات أفضل، واللعب على الفوز، ونسيان ما حدث في آخر مباراتين، والتحلي بالروح القتالية داخل الملعب من جميع اللاعبين، والسعي للتعويض في مباراة الدوري أمام عجمان أيضاً يوم الخميس المقبل، باستاد هزاع بن زايد.