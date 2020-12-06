«الإمبراطور».. ذكريات التفوق

فيصل النقبي (الفجيرة)

استعاد الوصل ذكريات التفوق على الفجيرة، في كأس رئيس الدولة، وبلغ «الثمانية الكبار»، بعدما تفوق بهدف البرازيلي جواو فيجريدو، مساء أمس الأول، والذي جاء إثر عمل مهاري رائع من ليما أمام مدافعي «الذئاب»

وأعاد «الإمبراطور» إلى الأذهان سيناريو الفوز على «الذئاب»، وتحديداً 8 فبراير 2019، عندما أطاح به من ربع نهائي البطولة بهدفي كايو كانيدو وعبدالله صالح، كما أن الفوز هو الثاني للفريق خلال أيام، بعد «ثلاثية» الجولة السابعة لدوري الخليج العربي.

ويمثل صعود «الفهود» خطوة مهمة على طريق المنافسة على «الكأس الأغلى»، بعدما أصبحت حظوظه صعبة في الدوري، بسبب تراجع النتائج، وغياب الندية مع الأندية المرشحة للدرع، كما أن الفوز يمنحه دافعاً معنوياً قوياً في المرحلة المقبلة، لأنه الثالث على التوالي، بعدما تخطي عجمان والفجيرة في الدوري.

وفي المقابل، عانى الفجيرة الأخطاء المكررة التي أدت إلى تراجع نتائجه، الأمر الذي وضح في هدف الوصل، رغم جهود الجهاز الفني لتصحيحها قبل لقاء أمس الأول، كما أن الفريق لم ينجح في صنع الفارق الهجومي المطلوب لتهديد مرمى الوصل، بعد المحاولات التي قام بها في الشوط الثاني، من دون خطورة تؤدي إلى تعديل النتيجة، والعودة إلى المباراة.

ووصف سالم ربيع مدرب الوصل الفوز بالجيد في مرحلة مهمة بالكأس، ويفوق في أهميته البحث عن «المتعة الكروية» بسبب طبيعة البطولة التي تحسم بنظام خروج المغلوب، وقال: المباراة لم تكن سهلة أمام منافس جيد.

وأبدى الصربي جوران مدرب الفجيرة حزنه للخسارة رغم قناعته بأداء اللاعبين، مشيراً إلى أنه ليس من السهل أن تنجح في مجاراة فريق مثل الوصل، يضم عناصر جيدة خاصة ليما، مؤكداً أن فريقه حصل على فرص للتسجيل، إلا أنها لم تستغل بالطريقة المناسبة، مطالباً بضرورة التركيز العالي من اللاعبين في «اللمسة الأخيرة».