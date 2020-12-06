بحضور راشد بن حميد.. دعوة «الأبيض» إلى جلسة «إعادة الثقة» اليوم

معتز الشامي (دبي)

في خطوة تهدف إلى ترتيب الأوراق، وإعادة «اللحمة» بين الجميع، وبث الثقة بين عناصر المنتخب، وجه الجهاز الإداري لـ «الأبيض»، الدعوة لجميع اللاعبين الدوليين، خاصة الذين تم استدعاؤهم في آخر معسكر، لحضور اجتماع موسع ومغلق، ظهر اليوم، مع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة.

والاجتماع الذي سيكون أشبه بجلسة ودية، هدفه إعادة بث الثقة في نفوس اللاعبين، وإعادة ترتيب الأولويات، وشحذ الهمم للجميع، على خلفية الأزمة التي أدت إلى الإطاحة بالكولومبي لويس بينتو، مدرب المنتخب «المقال» من منصبه، بعد وصوله إلى طريق مسدود في التعامل مع اللاعبين.

وينتظر أن يطلب الشيخ راشد بن حميد النعيمي من اللاعبين، ضرورة القتال داخل الملعب، مع الجهاز الفني الجديد المنتظر الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة، على أمل تصحيح المسار، والعودة إلى سكة الانتصارات، والقتال على فرصة «الأبيض» السانحة والكبيرة، في التأهل إلى المرحلة الثالثة والحاسمة من التصفيات الآسيوية المشتركة التي تنطلق في مارس المقبل، والمؤهلة إلى «مونديال 2022».

ويتمسك اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، ببث الثقة في نفوس اللاعبين، خلال تلك المرحلة التي تحتاج إلى تكاتف الجميع حول المنتخب، حيث لم يقصر الاتحاد في توفير كل ما يلزم لـ «الأبيض»، سواء المعسكرات الخارجية أو الداخلية، رغم الظروف الخاصة بـ «جائحة كورونا»، التي لم تمنع من تخصيص تجمع خارجي، وأيضاً معسكرات داخلية، الهدف منها إعادة ترتيب الأوراق من جديد، قبل استئناف مشوار التصفيات القارية المشتركة.

وتتجه «بوصلة» لجنة المنتخبات إلى حد كبير، صوب الصربي زوران، ليكون مدرباً للمنتخب في خطة طويلة تستمر لعامين، وهو ما طالب به المدرب الذي رفض الحضور «مدرب طوارئ»، لمدة عام، بينما لا يزال الهولندي تين كات مطروحاً على «الطاولة»، خاصة حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع زوران، وترى اللجنة أن زوران خيار أنسب، لأنه حقق نجاحات في محطته مع العين، وقاده إلى إنجاز غير مسبوق للكرة الإماراتية، وضعته في وصافة «مونديال الأندية 2018»، قبل أن يقرر الرحيل المفاجئ، منتقلاً إلى الهلال السعودي.

على الجانب الآخر، علمت «الاتحاد» أن الجهاز الإداري للمنتخب، رفع تقريره عن معسكر نوفمبر إلى لجنة المنتخبات، وتضمن إشادة بالتزام اللاعبين وجديتهم في التدريبات، رغم الأسلوب الذي اتبعه الجهاز الفني بقيادة لويس بينتو، والذي كان يضغط على اللاعبين في المران لفترات طويلة، الأمر الذي تسبب في إصابة بعضهم.

وأشارت المتابعات إلى أن التقرير، أشاد بحرص الدوليين، على تنفيذ التعليمات الفنية للمدرب، رغم الجهد الذي قدمه بعضهم، وأدى إلى إصابة عدد منهم، بجانب الالتزام في مواعيد المحاضرات والوجبات الغذائية، خصوصاً الإفطار، ولم يتخلف أي لاعب كما تردد.

وكشف التقرير حرص اللاعبين على الاستماع وتنفيذ التعليمات الفنية والإدارية، رغبة منهم في الظهور بمستوى أفضل وتحسين الصورة، وإعادة ثقة الجماهير في المنتخب، إلا أن الجهاز الفني وطريقته في العمل لم تساعد في ذلك، بسبب «عناد» بينتو الذي رفض الاستماع إلى نصائح الجهاز الإداري، حول ضرورة تخفيف الأحمال التدريبية، خاصة في ليلة المباراة.