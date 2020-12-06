«إل تالنتو» يتصدر «الأكاديميات»

دبي (الاتحاد)

صعد «إل تالينتو» إلى صدارة الفرق المشاركة في فئة تحت 18 سنة، خلال الأسبوع الثالث من بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم، والتي تقام بملاعب مركز كرة القدم، في مدينة دبي الرياضية، حتى 6 مارس المقبل، بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة، يمثلون 52 فريقاً من 18 أكاديمية خاصة، ويتوزع اللاعبين في البطولة على 6 فئات سنية هي: 8 و10و12 سنة للأولاد والبنات، و14 و16 و18 سنة للأولاد فقط، وتتضمن 280 مباراة.

وبدأ «إل تالينتو» رحلة الصعود إلى الصدارة في فئة تحت 18 سنة، بتسجيل 12 هدفاً في مرمى أكاديمية سوكر إيطاليان ستايل، ليحصد 6 نقاط و24 هدفاً، ويتخطى أكاديمية لاليجا الذي يملك 6 نقاط و11 هدفاً فقط، وفي فئة تحت 16 سنة تصدر أكاديمية لاليجا إتش بي سي المجموعة الأولى، بفوزه على أكاديمية النجمة الزرقاء بـ 12 هدفاً، ليصبح رصيده 9 نقاط و15 هدفاً، فيما تقدمت أكاديمية إل تالينتو المجموعة الثانية، بالفوز على سوكر إيطاليان ستايل 2-1، وله 6 نقاط و9 أهداف.

وفي فئة تحت 14 سنة، تصدرت أكاديمية سبورتنج دبي المجموعة الأولى، بالتغلب على أكاديمية جولد ستار 5-1، ليملك 9 نقاط و 18 هدفاً، وتقدمت أكاديمية آليانس المجموعة الثانية، بالفوز على أكاديمية لاليجا سيفيلا 14-1، ولديه 7 نقاط و21 هدفاً.

وتصدر أكاديمية جي سي يونايتد المجموعة الأولى في فئة تحت 12 سنة، بعد فوزه على أكاديمية فوكسز 4-1، ليحصد 9 نقاط و20 هدفاً، وفي المجموعة الثانية فإن القمة من نصيب أكاديمية آي جي إف، بالفوز على أكاديمية جولدن ستار 4-2، ليصبح رصيده 9 نقاط و20 هدفاً.

وفي فئة تحت 10 سنوات تصدر أكاديمية آي جي إف، بعد فوزه على أكايديمة لاليجا سيفيلا بخماسية، ليصبح رصيده 6 نقاط و18 هدفاً.